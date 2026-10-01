Vancouver, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (ehemals Carlyle Commodities Corp.) ("Silver Pony" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss seines Bohrprogramms 2026 auf dem Projekt Silver Pony (das "Projekt") im Südosten von British Columbia bekannt zu geben. In den Zielgebieten Black Warrior und Revelstoke wurden zehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.280,17 Metern gebohrt - die ersten Bohrungen in der Geschichte des Unternehmens im Rahmen dieses Projekts. Ein Highlight der Bohrungen auf dem Revelstoke Trend war der längste protokollierte Bohrlochabschnitt des Programms, der sichtbaren Bleiglanz und Pyrit enthielt: 7,5 Meter in Bohrloch SP-26-009, von 156,5 bis 164,0 Meter, eingebettet in geäderten und stellenweise brekziösen Marmor. Der Abschnitt entspricht der Bohrlochlänge.

Abbildung 1 - Kernschnitt aus Bohrloch SP-26-009, 162,7 bis 163,0 m, innerhalb des mineralisierten Abschnitts von 156,5 bis 164,0 m. Bleiglanz (GN) mit Pyrit in einer Aderbrekzie, eingebettet in Marmor. Bohrlochabschnitt; tatsächliche Mächtigkeit noch nicht bekannt. Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 2 - Bohrkern aus Bohrloch SP-26-009, Boxen 31 bis 36 (145,4 bis 171,7 m). Die Klammer markiert den Abschnitt von 156,5 bis 164,0 m mit Bleiglanz und Pyrit in geädertem und stellenweise brekziösem Marmor. Die in Abbildung 1 gezeigte Schnittprobe wurde in einer Tiefe von 162,7 bis 163,0 m am rechten Ende der dritten Reihe von Box 34 entnommen. Bohrlochabschnitt; tatsächliche Mächtigkeit noch nicht bekannt. Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Highlights

Das Bohrprogramm für 2026 ist abgeschlossen: zehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.280,17 Metern in den Zielgebieten Black Warrior und Revelstoke (Tabelle 2).

SP-26-009 durchteufte den längsten protokollierten Bleiglanz (PbS)-Pyrit (FeS2)-Abschnitt des Programms: 7,5 Meter Bohrlochlänge der Mineralisierung in geädertem und stellenweise brekziiertem Marmor in einer Tiefe von 156,5 bis 164,0 Meter (Tabelle 1, Abbildung 1) *.

Alle sechs Bohrlöcher, die auf dem Revelstoke Trend gebohrt wurden, durchteuften mineralisierte Abschnitte innerhalb desselben Marmor- und kristallinen Schieferpakets, von der Oberfläche im ersten Fächerbereich bis zum tiefsten auf diesem Trend gebohrten Bohrloch (Tabelle 1)*

Die Bohrkerne aus allen zehn Bohrlöchern wurden geologisch protokolliert und beprobt, und der Versand an das Labor befindet sich in der Endphase. Die Untersuchungsergebnisse für das Programm werden bekannt gegeben, sobald die endgültigen Laborzertifikate eingegangen sind und geprüft wurden.

Die Bohranlage und das Lager wurden abgebaut, und das Unternehmen freut sich darauf, die Aktionäre über die Analyseergebnisse auf dem Laufenden zu halten, sobald diese vorliegen.

* Die geologischen Beobachtungen basieren auf der Bohrkernprotokollierung und sind qualitativer Natur. Sie weisen auf das Vorhandensein einer Mineralisierung hin, nicht jedoch auf deren Gehalt. Der Metallgehalt dieser Durchschneidungen wird erst bekannt sein, wenn die Laboranalyseergebnisse vorliegen, und die Leser werden darauf hingewiesen, diese Ergebnisse abzuwarten, bevor sie Schlussfolgerungen ziehen.

Abschluss des Bohrprogramms 2026

Die letzten drei Bohrlöcher des Programms wurden auf dem Revelstoke Trend von der Bohrplattform im Talboden aus fertiggestellt. SP-26-008 wurde am 23. August in 186,00 Metern Tiefe fertiggestellt, SP-26-009 am 26. August in 211,00 Metern Tiefe und SP-26-010, das tiefste Bohrloch auf dem Revelstoke Trend, in 241,30 Metern Tiefe. Die Bohrarbeiten sind abgeschlossen, und die Bohranlage, das Team sowie das Lager wurden vom Standort abgezogen.

SP-26-009 durchteufte in einer Tiefe von 156,5 bis 164,0 Metern eine 7,5 Meter mächtige Zone aus geädertem und stellenweise brekziösem Marmor, der Bleiglanz und Pyrit enthält, sowie eine Aderbrekzie in 78,2 Metern Tiefe und ausgedehnte Abschnitte mit disseminiertem Pyrit im umgebenden graphithaltigen Marmor und Schiefer. SP-26-008 durchteufte über weite Teile des Bohrlochs eine Reihe schmalerer pyrithaltiger Aderbrekzien in graphithaltigem Marmor sowie einen breiten Abschnitt mit disseminiertem Pyrit in abwechselndem graphithaltigem Schiefer und Marmor. SP-26-010 untersuchte das Vorkommen in der größten auf dem Revelstoke-Trend erreichten Bohrtiefe und durchteufte in 117 Metern eine stark mineralisierte pyritische Zone in graphithaltigem Marmor sowie in 218 Metern eine mineralisierte Brekzie. Die langen dabei durchteuften Marmor- und Schieferabschnitte trugen dazu bei, die Geometrie der mineralisierten Kontakte für das derzeit erstellte Strukturmodell einzugrenzen.

Die vom Unternehmen am 27. August 2026 gemeldeten Untersuchungsergebnisse von Oberflächen-Stichproben zeigten einen Zusammenhang zwischen erhöhten Silberwerten und Blei, unter anderem in Proben, die grobkörnigen Bleiglanz (Galenit), ein Bleisulfidmineral, enthielten. Bleiglanz wurde auch in bestimmten Abschnitten des aktuellen Bohrkerns visuell identifiziert; die Untersuchungsergebnisse des Bohrkerns stehen jedoch noch aus, und das Unternehmen weist darauf hin, dass das Vorhandensein von Bleiglanz noch keinen Rückschluss auf den Gehalt oder den Silbergehalt dieser Abschnitte zulässt.

Tabelle 1 - In den letzten Bohrlöchern auf Revelstoke (SP-26-008 bis SP-26-010) protokollierte mineralisierte Abschnitte

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Beschreibung SP-26-008 55,30 56,10 0,80 Aderbrekzie mit Pyrit in graphithaltigem Marmor. SP-26-008 56,60 56,80 0,20 Aderbrekzie mit Pyrit; Graphit sichtbar. SP-26-008 60,20 60,60 0,40 Aderbrekzie mit Pyrit in graphithaltigem Marmor. SP-26-008 80,30 80,70 0,40 Aderbrekzie mit Pyrit in graphithaltigem Marmor. SP-26-008 81,10 82,20 1,10 Aderbrekzie mit Pyrit in graphithaltigem Marmor. SP-26-008 122,00 122,20 0,20 Aderbrekzie mit Pyrit; Graphit sichtbar. SP-26-008 143,00 143,30 0,30 Aderbrekzie mit Pyrit. SP-26-009 78,20 80,10 1,90 Aderbrekzie in Schiefer und Marmor mit Pyrit und möglicherweise untergeordneten Sulfiden; Karbonat-Quarz-Füllung. SP-26-009 156,50 164,00 7,50 Mineralisierter und alterierter Marmor mit Quarz-Karbonat-Adern sowie stellenweise Brekzien- und Verdrängungsstrukturen; Bleiglanz und Pyrit, stellenweise aderassoziiert und konzentriert. SP-26-010 117,15 117,86 0,71 Mineralisierter graphithaltiger Marmor; in Brüchen und Adern vorkommender Pyrit. SP-26-010 117,86 118,51 0,65 Stark mineralisierter Marmor; Pyrit, verstreut bis stellenweise halbmassiv entlang von Adern und Klüften. SP-26-010 217,90 218,40 0,50 Brekziöser Schiefer und Marmor mit Karbonatfüllung und Pyrit entlang von Brüchen und Adern.

*Die Tabelle listet alle Abschnitte auf, die in den geologischen Bohrprotokollen als mineralisiert oder als Aderbrekzie verzeichnet sind; breitere Abschnitte mit disseminiertem Pyrit im umgebenden Schiefer und Marmor werden im obigen Text beschrieben. Alle Abschnitte sind Bohrlochlängen aus den geologischen Protokollen; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt. Es handelt sich um qualitative Kernbeobachtungen, nicht um Untersuchungsergebnisse. Mineralisierte Abschnitte für die früheren Bohrlöcher auf dem Revelstoke Trend wurden in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. August 2026 berichtet.

Abbildung 3 - Lageplan und Querschnitt A-A' des Revelstoke Trends mit den Bohrplätzen und den fertiggestellten Bohrlöchern aus dem Jahr 2026. Koordinaten: UTM NAD83 Zone 11N; die Pfeile zeigen den Bohrazimut an, und die Neigungen entsprechen den Ausrichtungseinstellungen der Bohrkragen. Im Schnitt werden die Bohrlöcher bis zu ~20 m auf A-A' projiziert, ohne vertikale Überhöhung. Die Abschnitte sind in den Bohrprotokollen angegebene Längen, keine Untersuchungsergebnisse; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt. Oberflächenproben sind selektive Stichproben und möglicherweise nicht repräsentativ; Pb > 15 % liegt über der Obergrenze, wobei eine Analyse der über dem Grenzwert liegenden Werte noch aussteht. Historische Ergebnisse stammen aus Schürfgrabenarbeiten und Probenahmen im Jahr 1985 auf den Redcliff-Claims (von Einsiedel, 1985) sowie aus dem Explorationsprobenahmeprogramm von 2021 (Carpenter, 2022). Diese historischen Ergebnisse wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen (QP) unabhängig überprüft. Die Trendprojektion über das kartierte Segment hinaus ist interpretativ. Geologie nach GSC OF 6572 (Kraft et al., 2011), modifiziert.

Was als Nächstes folgt

Die Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms werden veröffentlicht, sobald die endgültigen Laborzertifikate eingegangen und geprüft sind. Die dreidimensionale strukturelle Interpretation der Bohr- und Kartierungsdaten ist im Vorfeld der nächsten Arbeitsphase im Gange. Das Unternehmen freut sich darauf, weitere Updates zu veröffentlichen.

Der VP of Exploration von Silver Pony, Chris Furey, äußerte sich wie folgt: "In unserer ersten Saison haben wir den Weg von oberirdischen Vorkommen bis hin zu einem abgeschlossenen ersten Bohrprogramm zurückgelegt, und ich bin stolz auf das Team, das uns dorthin gebracht hat. Die Kartierung zeigt, dass sich der Trend in beide Richtungen entlang des Streichens fortsetzt, wobei es auch im benachbarten Tal Anzeichen dafür gibt. Wir gehen mit vielen neuen Informationen in den Winter, und es kommen immer wieder neue Ziele hinzu. Auf Ophir Lade planen wir, das Gangsystem im Hinblick auf Bohrungen zu bewerten, sobald wir seine Geometrie besser verstehen. Da die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen, sind wir gespannt auf deren Ergebnisse."

Tabelle 2 - Details zu den Bohrlochansatzdaten 2026

Bohrloch Ziel Easting Northing Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m) Status SP-26-001 Black Warrior 471161 5625846 2063 215 -60 298,40 Abgeschlossen SP-26-002 Black Warrior 472001 5625536 2371 025 -50 352,77 Abgeschlossen SP-26-003 Black Warrior 473147 5624278 1986 035 -60 361,70 Abgeschlossen SP-26-004 Black Warrior 473594 5624207 2086 040 -45 256,70 Abgeschlossen SP-26-005 Revelstoke Trend 482651 5612442 2225 020 -50 155,60 Abgeschlossen SP-26-006 Revelstoke Trend 482651 5612442 2225 020 -88 133,90 Abgeschlossen SP-26-007 Revelstoke Trend 482651 5612442 2225 020 -70 82,80 Abgeschlossen SP-26-008 Revelstoke Trend 482552 5612271 2109 020 -50 186,00 Abgeschlossen SP-26-009 Revelstoke Trend 482552 5612271 2109 020 -70 211,00 Abgeschlossen SP-26-010 Revelstoke Trend 482552 5612271 2109 020 -85 241,30 Abgeschlossen

Die Koordinaten entsprechen dem UTM-System NAD83, Zone 11N, in der am 27. August 2026 veröffentlichten Fassung; die Bohrungen SP-26-009 und SP-26-010 wurden von derselben Bohrplattform aus durchgeführt wie SP-26-008. Azimute und Neigungen entsprechen den Ausrichtungswerten am Bohrlochkopf; die Abweichung im Bohrloch wurde in jeder Bohrung mittels Single-Shot-Vermessung ermittelt. Alle Bohrlöcher haben einen NQ-Durchmesser.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Bohrkerne haben einen NQ-Durchmesser, werden von einem Geowissenschaftler protokolliert, mit einer Kernsäge in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte für den Versand verpackt, gekennzeichnet und versiegelt wird, während die andere Hälfte in einer gesicherten Einrichtung aufbewahrt wird. Die Rückverfolgbarkeitskette (Chain of custody) wird vom Bohrstandort bis zum Labor gewährleistet. Zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Doppelproben werden in einem Anteil von 5 % beigemischt. Die Kernproben wurden an Actlabs, ein unabhängiges, nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor in Kamloops, B.C., zur Analyse von Gold mittels Brandprobe und von Silber sowie Basismetallen mittels Vier-Säuren-Aufschluss übermittelt. Die Analyseergebnisse der Bohrkerne werden veröffentlicht, sobald die endgültigen Zertifikate eingegangen sind und geprüft wurden.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Olga Ankindinova, P.Geo., CEO und leitende Geologin der SubSurface Intelligence Consulting Group, einer geologischen Beratungsgesellschaft des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Ankindinova ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig vom Unternehmen.

Dr. Ankindinova hat die hierin offengelegten geologischen Daten und Bohrdaten durch Prüfung der Bohrprotokolle sowie der Vermessungsaufzeichnungen am Bohrlochansatz und aus dem Bohrloch, der Probenahmeprotokolle und -aufzeichnungen sowie der zugehörigen Unterlagen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle überprüft. Sie hat außerdem die in dieser Pressemitteilung genannten Analyseergebnisse der Oberflächenproben des Unternehmens durch die Prüfung von Analysezertifikaten, Analyseergebnissen und unterstützenden Unterlagen verifiziert. Die in Abbildung 3 dargestellten historischen Ergebnisse wurden von der qualifizierten Person nicht verifiziert.

In dieser Pressemitteilung werden keine Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026 veröffentlicht. Die Analyseergebnisse der Bohrkerne werden nach Erhalt und Prüfung der endgültigen Laborzertifikate sowie nach Abschluss der entsprechenden QA/QC-Prüfung bekannt gegeben.

Die aktualisierte Website des Unternehmens sowie die Unterlagen für Investoren sind über die folgenden Links abrufbar:

Website: https://silverponyresources.com

Investor Presentation: Hier - https://silverponyresources.com/assets/Silver_Pony_Corporate_Presentation.pdf

LinkedIn: Hier - https://www.linkedin.com/company/silver-pony-resources/

X: https://x.com/thesilverpony - https://x.com/thesilverpony

Über Silver Pony Resources Corp.

Das Unternehmen ist ein in der Frühphase befindliches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Bewertung von Mineralliegenschaften befasst. Die bedeutende Liegenschaft des Unternehmens ist das sich in der Explorationsphase befindliche Projekt Silver Pony, das aus 37 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 37.022,88 Hektar im Südosten von British Columbia innerhalb der Bergbaubezirke Slocan und Revelstoke besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Silver Pony Resources Corp.

Morgan Good, President, CEO und Direktor

604-715-4751

mailto:mg@silverponyresources.com

Referenzen

Carpenter, A., 2022. Bewertungsbericht zum Konzessionsgebiet "Red Pony" 2021; B.C. Ministry of Mining and Critical Minerals, Assessment Report 40257. https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/40257.pdf/

Kraft, J.L., Thompson, R.I., and Dhesi, P., 2011. Geology, Trout Lake, British Columbia; Geological Survey of Canada, Open File 6572. https://doi.org/10.4095/288063

von Einsiedel, C.A., 1985. Geologischer Bericht über die Redcliff-Claim-Gruppe; B.C. Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, Assessment Report 13936. https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/Report/13936.pdf/

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsführung von Silver Pony hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder an Varianten solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten". Diese Informationen und Aussagen, die hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen; Aussagen zu den Erwartungen und Absichten der Unternehmensleitung unter anderem hinsichtlich des Zeitpunkts des Eingangs, der Überprüfung und der Berichterstattung über die Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2026; die Interpretation von Bohr-, Kartierungs- und Untersuchungsdaten sowie des in Entwicklung befindlichen Strukturmodells; die Kontinuität, Geometrie und Mineralisierung des Revelstoke-Trends und anderer Ziele im Projekt; potenzielle zukünftige Explorations- und Arbeitsprogramme, einschließlich der Bewertung des Ophir-Lade-Erzgangs im Hinblick auf Explorationsbohrungen; die Pläne des Unternehmens, weitere Updates bereitzustellen; sowie die Bedingungen der RSU-Zuteilung, einschließlich der Unverfallbarkeits- und Leistungsbedingungen, des Umtauschs unverfallbarer RSUs in Stammaktien und etwaiger für die Zuteilung geltender Ausnahmeregelungen für Transaktionen mit nahestehenden Personen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Die Analyseergebnisse bestätigen möglicherweise nicht das Vorhandensein nennenswerter Silber-, Blei-, Gold- oder anderer Metallgehalte in den protokollierten Abschnitten; qualitative visuelle Kernbeobachtungen stimmen möglicherweise nicht mit den Analyseergebnissen überein; die wahren Mächtigkeiten, die Kontinuität, die Geometrie, der Gehalt oder die Ausdehnung der Mineralisierung können von den aktuellen Interpretationen abweichen; die Explorationsergebnisse entsprechen möglicherweise nicht den Erwartungen; das Unternehmen führt geplante Explorations- oder zukünftige Arbeitsprogramme möglicherweise nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt oder gar nicht durch; Verzögerungen beim Erhalt oder bei der Überprüfung von Laborergebnissen; die Verfügbarkeit von Ausrüstung, Personal und Auftragnehmern; ungünstige Wetter-, Zugangs- oder Standortbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen; Änderungen der Rohstoffpreise sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Umwelt- und regulatorische Risiken; die RSUs werden möglicherweise nicht unverfallbar, da die geltenden Unverfallbarkeits- oder Leistungsbedingungen möglicherweise nicht erfüllt werden; unverfallbare RSUs werden möglicherweise nicht eingelöst oder Stammaktien werden möglicherweise nicht wie vorgesehen ausgegeben; Transaktionen mit nahestehenden Personen erfüllen möglicherweise nicht die Voraussetzungen für geltende Ausnahmen von formellen Bewertungs- oder Genehmigungsanforderungen durch Minderheitsaktionäre, oder das Unternehmen erhält diese Ausnahmen möglicherweise nicht; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens offengelegt sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass: die endgültigen Laborzertifikate und Analyseergebnisse innerhalb des erwarteten Zeitrahmens eingehen, geprüft und gemeldet werden; die Analyseergebnisse den Mineralgehalt des beprobten Bohrkerns genau widerspiegeln; die Interpretation der Bohr-, Kartierungs- und Untersuchungsdaten durch das Unternehmen sowie dessen Strukturmodell durch die verfügbaren Informationen angemessen gestützt werden; das Unternehmen über ausreichendes Kapital zur Finanzierung der geplanten Explorationsaktivitäten verfügt; Ausrüstung, Personal und Auftragnehmer bei Bedarf zur Verfügung stehen; die Wetter-, Zugangs- und Standortbedingungen günstig sind; alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen eingeholt und aufrechterhalten werden; die RSUs unverfallbar werden, sobald die entsprechenden Unverfallbarkeits- und Leistungsbedingungen erfüllt sind; unverfallbare RSUs wie vorgesehen eingelöst und Stammaktien ausgegeben werden; alle für die RSU-Zuteilung geltenden Ausnahmeregelungen für Transaktionen mit nahestehenden Personen stehen zur Verfügung und werden gegebenenfalls in Anspruch genommen; und es kommt zu keinen wesentlichen nachteiligen Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften oder anderer Bedingungen, die das Projekt betreffen.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin durch Verweis Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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