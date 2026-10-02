Neues Client Studio in unmittelbarer Nähe der Tower Bridge ermöglicht Kartenanbietern, Metallkartenprogramme in Echtzeit und persönlich zu entwerfen, zu testen, zu bemustern und zu veredeln

LONDON, Oct. 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CompoSecure, ein führender Anbieter von Zahlungskarten aus Metall sowie von Sicherheits- und Authentifizierungslösungen, hat heute ein Design Centre und ein Büro im Zentrum von London eröffnet. In der neuen Einrichtung können Banken, Fintechs und Partner von Kartenprogrammen in Europa, im Nahen Osten und in Asien gemeinsam mit den Spezialisten von CompoSecure hochwertige Metallkarten entwickeln, fertige Materialien und Verarbeitungstechniken aus nächster Nähe erleben und schneller vom Konzept zur Spezifikation gelangen. Die Beratung umfasst zudem strategische Empfehlungen zu den fünf Elementen, die ein erfolgreiches Metallkartenprogramm ausmachen.

Premiumkarten aus Metall sind für Kartenanbieter zu einem wichtigen Instrument geworden, um sich von der Konkurrenz hinsichtlich Neukundengewinnung, Umsatzwachstum, gehobenes Kundenerlebnis und Kundenbindung abzuheben. Für viele internationale Kartenanbieter war die Entwicklung eines erfolgreichen Metallkartenprogramms bislang mit einer Zusammenarbeit über große Distanzen hinweg verbunden - häufig befanden sich die Partner auf einem anderen Kontinent. Das London Design Centre holt diesen Prozess näher heran.

Besucher können eine große Auswahl an Kartendesigns und Veredelungen entdecken, von verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen bis hin zu Lasergravuren und integrierten Funktionen. Darüber hinaus arbeiten sie in jeder Phase direkt mit den Design-, Metall- und Engineering-Teams von CompoSecure zusammen - vom Konzept über die Visualisierung bis hin zur Spezifikation und Umsetzung.

"Die erfolgreichsten Kartenprogramme entstehen, wenn wir gemeinsam mit unseren Kunden eine Vision entwickeln, und das gelingt viel besser, wenn wir in einem Raum zusammen sind", so Ian Snadden, Chief Commercial Officer, International, bei CompoSecure. "Karten sind für Verbraucher alltäglich und längst zum wichtigsten Aushängeschild einer Bankmarke geworden. Deshalb müssen Kartenanbieter die verschiedenen Möglichkeiten nicht nur sehen, sondern auch erleben können. Genau das ist Kunden in London möglich. Unsere Experten stehen ihnen vom ersten Entwurf bis zum fertigen Produkt zur Seite. Wir freuen uns darauf, Kunden und Partner aus aller Welt zu empfangen."

"Monavate hat bei mehreren Projekten eng mit CompoSecure zusammengearbeitet, darunter bei der ikonischen MetaMask-Metallkarte. Wir haben an Design-Sessions am US-Hauptsitz teilgenommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Experten im Londoner Design Centre, insbesondere im Hinblick auf die neuen Programme, die wir in Europa und im Nahen Osten auf den Markt bringen möchten", so Scott Lucas, Mitgründer und President, Monavate.

Das Design Centre befindet sich in einem restaurierten Industriegebäude an der Themse - ein Umfeld, das wie geschaffen ist für die Verbindung von Handwerkskunst und Ingenieurskunst, die hinter jeder CompoSecure-Karte steht. Die Eröffnung baut auf 25 Jahren gemeinsamer Entwicklung von Kartenprogrammen weltweit auf und markiert den nächsten Schritt im internationalen Wachstum des Unternehmens.

Kartenanbieter und Partner können eine Design-Session buchen, indem Sie sich an sales@composecure.com wenden.

Über CompoSecure

CompoSecure, ein Unternehmen von GPGI (NYSE: GPGI), ist der führende Hersteller von Premium-Zahlungskarten aus Metall und bietet erstklassige Lösungen für die Authentifizierung und für digitale Vermögenswerte an. Die Angebote des Unternehmens vereinen Eleganz, Einfachheit und Sicherheit. Sie sorgen für außergewöhnliche Erlebnisse und Sorgenfreiheit und stärken so das Vertrauen von Millionen von Menschen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.CompoSecure.com und www.GetArculus.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern Aussagen über Pläne, Erwartungen, Zielsetzungen, Ziele und die künftige Leistung, unter anderem in Bezug auf Metallkarten, potenzielle künftige Partnerschaften und das London Design Centre. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass unsere in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder angedeuteten Pläne, Absichten und Erwartungen angemessen sind, können wir Ihnen nicht zusichern, dass wir diese Pläne, Absichten oder Erwartungen erreichen oder realisieren werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen grundsätzlich Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, insbesondere Risiken im Zusammenhang mit unseren Plänen und Strategien, einschließlich der internationalen Expansion und des Betriebs des London Design Centre, der Nachfrage von Kartenanbietern und Partnern, den erwarteten Vorteilen von Metallkarten sowie jenen zusätzlichen Risiken, die in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Berichten, unter anderem in den Abschnitten "Risk Factors", offengelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können die Wörter "können", "werden", "sollten", "erwarten", "Chancen", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "Zielsetzung", "Ziel" oder "fortsetzen" bzw. die Verneinung dieser Begriffe oder sonstige vergleichbare Begriffe vorangestellt oder nachgestellt sein oder diese enthalten. Auf zukunftsgerichtete Aussagen sollte nicht als Vorhersagen künftiger Ereignisse vertraut werden, und sie stellen keine Garantien für Leistungen oder Ergebnisse dar. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.