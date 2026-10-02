Globale Forschungsdaten: Die Zahl der Munderkrankungsfälle ist binnen vier Jahren um mehr als 3 Prozent gestiegen. Um das WHO-Ziel für 2030 zu erreichen, sind die Fortschritte zu langsam.

Zum diesjährigen World Smile Day startet LISTERINE Oral Care Counts. Die mehrjährige Initiative soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Mundgesundheit als Teil der allgemeinen Gesundheit stärken und zeigen, wie alltagstaugliche Maßnahmen darunter eine dreistufige Mundpflegeroutine aus Zähneputzen, Zahnseide und Mundspülung die Mundgesundheit verbessern können.

Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist von Munderkrankungen betroffen mit steigender Tendenz. Zum diesjährigen World Smile Day startet LISTERINE Oral Care Counts eine mehrjährige Aufklärungs- und Informationsinitiative, die zeigt, warum Mundgesundheit ein wesentlicher Teil der allgemeinen Gesundheit ist und wie alltagstaugliche Gewohnheiten, darunter eine dreistufige Mundpflegeroutine aus Zähneputzen, Zahnseide und Mundspülung, zu einer besseren Mundgesundheit beitragen können. Die Aufklärungs- und Informationskampagne soll einem breiteren Publikum vermitteln, welche zentrale Rolle die Mundgesundheit für die Gesundheit insgesamt und das Wohlbefinden spielt und wie sich Prävention durch tägliche Gewohnheiten leichter umsetzen lässt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261001375003/de/

Oral Care Counts bringt Angehörige der Gesundheitsberufe, Akteure aus dem Bereich Mundgesundheit, politische Entscheidungsträger, gemeinnützige Organisationen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher zusammen, um das Bewusstsein dafür zu stärken, dass Mundgesundheit für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden maßgeblich ist. Die Initiative regt dazu an, über das Lächeln hinaus die Gesundheit des gesamten Mundraums in den Blick zu nehmen und zu verstehen, welche Rolle Zähneputzen, Zahnseide und wo sinnvoll eine Mundspülung mit ätherischen Ölen im Rahmen einer umfassenden täglichen Mundpflegeroutine spielen können.

Als die von Zahnärztinnen und Zahnärzten in den USA am häufigsten empfohlene Mundspülungsmarke blickt LISTERINE auf mehr als ein Jahrhundert Forschung und Innovation im Bereich Mundgesundheit zurück. Dahinter steht eine einfache, aber wichtige Überzeugung: Ein gesunder Mund ist eine wesentliche Voraussetzung für ein gesundes Leben.

Eine wachsende globale Herausforderung mit zunehmendem Handlungsdruck

Die in The Lancet Public Health veröffentlichte systematische Analyse ergab, dass die Zahl der Fälle der wichtigsten Munderkrankungen binnen vier Jahren um 3,07 Prozent gestiegen ist. Dazu zählen unbehandelte Karies, schwere Parodontitis und vollständiger Zahnverlust.¹

Der Globale Aktionsplan der WHO für Mundgesundheit sieht vor, die kombinierte Prävalenz der wichtigsten Munderkrankungen bis 2030 gegenüber 2019 um 10 Prozent zu senken.² Ein wesentlicher Grund für die steigenden Fallzahlen ist die wachsende und alternde Weltbevölkerung. Weitere Faktoren unterscheiden sich je nach Region. In vielen Gemeinschaften tragen eine unzureichende Fluoridversorgung, eine zuckerreiche Ernährung und ein eingeschränkter Zugang zu zahnmedizinischer Versorgung weiterhin erheblich zur Krankheitslast bei.³ Um ihr entgegenzuwirken, sind Maßnahmen auf mehreren Ebenen erforderlich vom Zugang zu professioneller Versorgung und öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen bis hin zu wirksamer täglicher Mundpflege mit Zähneputzen, Zahnseide und einer klinisch erprobten Mundspülung mit ätherischen Ölen.

Prävention muss im Alltag funktionieren

JoAnn Gurenlian, RDH, MS, PhD, AAFAAOM, FADHA, erklärt:

"Mundgesundheit ist nicht isoliert zu betrachten: Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens. Diese alarmierenden Zahlen verdeutlichen das Ausmaß einer gesundheitlichen Herausforderung, deren Folgen weit über den Mundraum hinausreichen.

Zweimal tägliches Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta und die Verwendung von Zahnseide bilden die Grundlage. Wer zusätzliche Unterstützung benötigt, kann die Routine als unkomplizierten dritten Schritt um eine Mundspülung mit ätherischen Ölen ergänzen. Die Anwendung dauert nur 30 Sekunden und bietet klinisch nachgewiesene Vorteile, die über Zähneputzen und Zahnseide allein hinausgehen.4-6

Wirksame Mundpflege für jeden Tag

Oral Care Counts setzt auf Aufklärung und Zusammenarbeit und bringt unterschiedliche Akteure zusammen, um das Bewusstsein für Mundgesundheit und ihre Bedeutung für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu stärken und Prävention im Alltag leichter umsetzbar zu machen. Zudem soll die Initiative vermitteln, welche Rolle eine Mundspülung im Rahmen einer vollständigen Mundpflegeroutine spielen kann.

Oral Care Counts strebt folgende Ziele an:

Das Bewusstsein dafür stärken, dass Mundgesundheit ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens ist und welche Rolle Mundspülungen in einer vollständigen Mundpflegeroutine spielen können mit Webinaren, Schulungen und Leitfäden für die Beratung am Behandlungsstuhl, die für die American Dental Hygienists Association entwickelt wurden

Angehörige der Gesundheitsberufe, darunter Apothekerinnen und Apotheker, mit evidenzbasierten Informationen und praxisnahen Ressourcen unterstützen, beispielsweise über unser gemeinsam mit der Einzelhandels- und Apothekenkette Meijer und der National Community Pharmacists Association angebotenes Weiterbildungsprogramm für Apotheken so wollen wir mehr Patientinnen und Patienten sowie Verbraucherinnen und Verbraucher in ländlichen Regionen erreichen und über die Bedeutung vorbeugender Mundpflege informieren

Menschen dabei helfen, gute Mundpflegegewohnheiten im Alltag zu verankern und Zugang zu Informationen und Präventionsangeboten zu erhalten in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der National Rural Health Association und Young Minds Inspired

Hinter der Kampagne steht die Überzeugung, dass Mundpflege weit mehr bedeutet als frischen Atem oder ein gepflegtes Aussehen. Zur Gesundheit des Menschen gehört deshalb auch die Pflege des Mundes: Ein gesunder Mund trägt im Alltag zu Wohlbefinden, Selbstvertrauen und Lebensqualität bei und ist damit ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Gesundheitsvorsorge.

Zähneputzen und Zahnseide bleiben unverzichtbar. Wo sinnvoll, kann eine LISTERINE Mundspülung mit ätherischen Ölen als dritter Schritt einer vollständigen Mundpflegeroutine zusätzliche, klinisch nachgewiesene Vorteile gegenüber Zähneputzen und Zahnseide allein bieten.5?6

Oral Care Counts wird in den USA und weiteren Märkten weltweit umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen Prävention, Bezahlbarkeit und Zugang.

Wegbereiter der Mundgesundheit mit langer Tradition

Seit mehr als einem Jahrhundert steht LISTERINE für Forschung und Innovation rund um die Gesundheit des gesamten Mundraums. Als Antwort auf veränderte Verbraucherbedürfnisse hat die Marke Anfang des Jahres Produkte mit unterschiedlichen Intensitätsstufen eingeführt und ihr Sortiment zuletzt um die neue LISTERINE Whitening Mundspülung erweitert. Die alkohol- und peroxidfreie Mundspülung fügt sich nahtlos in die tägliche dreistufige Mundpflegeroutine aus Zähneputzen, Zahnseide und Mundspülung ein. Ihre milde Formel reinigt besonders gründlich, sorgt für frischen Atem und eine wirksame Aufhellung, stärkt die Zähne und kommt ohne Inhaltsstoffe aus, die Empfindlichkeiten verursachen können.

Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit vertrauen der Marke. LISTERINE setzt sich weiterhin für wissenschaftlich fundierte Lösungen ein, die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei unterstützen, ihre tägliche Mundpflege zu verbessern.

"Mit Oral Care Counts verbinden wir praxisnahe Aufklärung und fachliche Unterstützung mit alltagstauglichen Gewohnheiten, damit mehr Menschen ihre Mundgesundheit selbst in die Hand nehmen können", so Holly Turner, Global Vice President, LISTERINE und BAND-AID. "Dazu gehört auch die Aufklärung über eine umfassende dreistufige Mundpflegeroutine aus Zähneputzen, Zahnseide und einer klinisch erprobten Mundspülung mit ätherischen Ölen. Der World Smile Day ist ein guter Anlass, die Bedeutung der Mundpflege für die allgemeine Gesundheit stärker ins Bewusstsein zu rücken."

Um mehr über Oral Care Counts zu erfahren, besuchen Sie Listerine.com/OralCareCounts.

Über Oral Care Counts

Oral Care Counts ist eine mehrjährige Aufklärungs- und Informationsinitiative von LISTERINE. Sie soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Mundgesundheit als Teil der allgemeinen Gesundheit stärken und Menschen dabei unterstützen, mit einfachen, wirksamen Maßnahmen im Alltag selbst zu ihrer Mundgesundheit beizutragen. Dazu kann auch eine klinisch erprobte Mundspülung mit ätherischen Ölen als dritter Schritt nach Zähneputzen und Zahnseide gehören, sofern dies sinnvoll ist.

Die Initiative bringt Angehörige der Gesundheitsberufe, Fachleute und Engagierte aus dem Bereich Mundgesundheit, politische Entscheidungsträger, gemeinnützige Organisationen sowie Verbraucherinnen und Verbraucher zusammen. Im Mittelpunkt stehen evidenzbasierte Aufklärung, wirksame Mundpflege im Alltag und ein besserer Zugang zu Informationen und Präventionsangeboten. Zudem informiert die Initiative darüber, welchen Beitrag Mundspülungen zu einer umfassenden Mundpflegeroutine leisten können.

Weitere Informationen finden Sie unter Listerine.com/OralCareCounts.

Über LISTERINE

Seit mehr als einem Jahrhundert treibt LISTERINE Forschung und Innovation zur Förderung der Mundgesundheit voran. Hunderte Fachpublikationen mit Peer-Review dokumentieren die Forschung zu LISTERINE und das langjährige Engagement der Marke für wissenschaftlich fundierte Mundpflege. LISTERINE ist die von Zahnärztinnen und Zahnärzten in den USA am häufigsten empfohlene Mundspülungsmarke und eine Marke von Kenvue Brands LLC, einer Tochtergesellschaft von Kenvue Inc.

*IQVIA ProVoice Survey, Februar 2026 (USA).

Über den World Smile Day

Der World Smile Day findet jedes Jahr am ersten Freitag im Oktober statt und wurde 1999 von Harvey Ball ins Leben gerufen. Mit dem Aktionstag wollte der Grafiker, der bereits 1963 das ursprüngliche Smiley-Gesicht entworfen hatte, zu mehr Freundlichkeit, gutem Willen und Freude am Lächeln anregen. Bis heute lautet sein Aufruf: "Tu etwas Gutes. Bring jemanden zum Lächeln." Nach dem Tod von Harvey Ball im Jahr 2001 wurde die Harvey Ball World Smile Foundation gegründet, um sein Vermächtnis fortzuführen. Sie ist offizieller Förderer des World Smile Day. Im Jahr 2026 fällt der World Smile Day auf Freitag, den 2. Oktober.

Quellenangaben

GBD 2023 Oral Disorders Collaborators. Global and regional progress towards reduced burden of oral conditions between 2019 and 2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. The Lancet Public Health. 2026;11(9e630-e641. doi:10.1016/S2468-2667(26)00143-X. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42612648/ Weltgesundheitsorganisation. Global strategy and action plan on oral health 2023-2030. Genf: Weltgesundheitsorganisation; 2024. https://www.who.int/publications/i/item/9789240090538 Weltgesundheitsorganisation. Oral health. Fact sheet. Aktualisiert am 17. März 2025. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health Chapple ILC, Van der Weijden F, Doerfer C, Herrera D, Shapira L, Polak D, et al. Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis. Journal of Clinical Periodontology. 2015;42(Suppl 16) :S71-S76. doi:10.1111/jcpe.12366. Araujo MWB, Charles CA, Weinstein RB, McGuire JA, Parikh-Das AM, Du Q, et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. Journal of the American Dental Association. 2015;146(8):610-622. doi:10.1016/j.adaj.2015.02.011. Sharma N, Charles CH, Lynch MC, Qaqish J, McGuire JA, Galustians JG, et al. Adjunctive benefit of an essential oil-containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and floss regularly: a six-month study. Journal of the American Dental Association. 2004;135(4):496-504. doi:10.14219/jada.archive.2004.0217.

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