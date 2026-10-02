Wachstum in Zahlen…: Fortuna plant bis 2028 den Ausbau der Produktion, während OR Royalties neue Katalysatoren im Portfolio meldet!

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Fortuna Mining plant bis 2028 den Ausbau der jährlichen Produktion auf mehr als 500.000 Unzen. OR Royalties meldet neue Meilensteine bei 'Cuiú Cuiú', 'Cariboo', 'Windfall' und weiteren Portfolio-Assets.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp. und OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. und OR Royalties Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02.Oktober 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 28. September 2026 wies Northern Star ein unaufgefordertes Angebot von Gold Fields über 38,7 Mrd. AUD beziehungsweise 27,1 Mrd. USD zurück. Sollte die Transaktion dennoch zustande kommen, könnte ein Goldproduzent mit einer erwarteten Jahresproduktion von rund 4,1 Millionen Unzen und Rang zwei hinter Newmont entstehen.

Der Vorgang unterstreicht die Konsolidierungsdynamik im Goldsektor. Gleichzeitig standen Goldpreise unter Druck durch höhere Anleiherenditen, einen stärkeren US-Dollar und Erwartungen an weitere Zinsschritte der US-Notenbank. Für die Einordnung von Fortuna Mining und OR Royalties ist deshalb entscheidend, welche Produktions- und Cashflow-Meilensteine tatsächlich erreichbar und finanziert sind.

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) stellt für 2028 eine jährliche Produktion von mehr als 500.000 Unzen in Aussicht. OR Royalties (WKN: A417BX) meldet parallel Fortschritte bei mehreren Portfolio-Assets.

Wachstum mit konkreten nächsten Schritten!

"Fortuna controls its growth"

Mit dieser Botschaft eröffnete Jorge A. Ganoza, CEO und Direktor von Fortuna Mining, seine Präsentation beim Mining Forum Americas 2026 in Colorado Springs. Die Veranstaltung fand am 28. September 2026 statt. Im Mittelpunkt standen die Erweiterung von "Séguéla', "Diamba Sud' und das angrenzende "Bambadji'-Projekt.

Zum Video der Präsentation:

Quelle: https://americas.miningforum.com/member-webcast/4616/

Nach Unternehmensangaben kann Fortuna Mining (WKN: A40CFY) damit den nächsten Wachstumsschritt aus eigener Kraft vorbereiten. Für die Einordnung sind allerdings der genaue Produktionsmix, die noch ausstehenden Genehmigungen und die Umsetzung der Investitionsprogramme maßgeblich.



Quelle: Fortuna Mining

"Séguéla'-Ausbau: Fortuna plant, die Verarbeitungskapazität der Mine in der Elfenbeinküste von 1,75 auf 2,3 Millionen Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Das entspricht rund 30% mehr Durchsatz. Für die kommenden zehn Jahre stellt das Unternehmen durchschnittlich mehr als 200.000 Goldunzen pro Jahr in Aussicht. Die Investition von rund 109 Mio. USD soll aus operativem Cashflow und vorhandener Liquidität finanziert werden.

"Diamba Sud': Die Machbarkeitsstudie nennt für die ersten vier Produktionsjahredurchschnittlich rund 158.000 Goldunzen pro Jahr und über die geplante Minenlaufzeit von 9,4 Jahren durchschnittlich etwa 116.000 Unzen. Der Produktionsbeginn wird für das zweite Quartal 2028 erwartet, setzt jedoch die endgültige Ausbeutungsgenehmigung voraus. Diese ist beantragt.

"Bambadji': Der Erwerb des direkt angrenzenden Projekts im Senegal wurde abgeschlossen. Fortuna kontrolliert damit rund 190 km² Landfläche entlang einer etwa 60 Kilometer langen prospektiven Streichlänge. Hier sind für den Rest des Jahres 2026 rund 51.000 Bohrmeter und ein Explorationsbudget von etwa 8 Mio. USD vorgesehen. In seiner Präsentation verwies Ganoza zudem auf sechs Bohrgeräte im Einsatz.

Der regionale Korridor wird von Ganoza mit 50 bis 60 km beschrieben. Die dabei genannten rund 30 Mio. Unzen und etwa 1 Mio. Unzen Jahresproduktion beziehen sich auf den regionalen Goldgürtel mit mehreren Minen und Projekten. Sie sind keine "Bambadji'-Reserven und keine Fortuna-Produktion. Der strategische Wert "Bambadji's liegt daher zunächst in der Explorations- und Landposition.

Mehr als 500.000 Unzen im Jahr 2028: Fortuna verbindet die "Séguéla'-Erweiterung mit "Diamba Sud' und erwartet nach eigener Planung einen Anstieg der jährlichen Produktionsrate von rund 300.000 auf über 500.000 Unzen. Das Unternehmen beschreibt dies als Wachstum um etwa 60%. Die Formulierung "innerhalb von 18 Monaten" wird deshalb nicht übernommen.



Quelle: Fortuna Mining

Ganoza erklärte:

"We are uniquely positioned to deliver significant growth that we believe is low risk and that we control. This doesn't require a discovery, an acquisition, or over-leveraging our balance sheet or diluting our shareholders. We will not need to finance this. We will fund it."

Finanzierung aus eigener Kraft: Nach Aussage des CEO soll die Expansion aus bestehendem Cashflow und der Bilanz finanziert werden.

Weitere Wachstumsoptionen: In der Präsentation nannte Fortuna rund 7 Mio. Unzen Gold in Mineralinventaren, davon etwa 4 Mio. Unzen Reserven, sowie jährliche Explorationsausgaben von rund 60 Mio. USD.

Starker Cashflow schafft finanziellen Spielraum!

Fortuna (WKN: A40CFY) meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 660,9 Mio. USD, ein Plus von 55% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow stieg um 91% auf 347,6 Mio. USD, der Free Cashflow um 109% auf 259,7 Mio. USD. Damit verbessert sich der finanzielle Spielraum erheblich.



Quelle: Fortuna Mining

Zum 30. Juni 2026 wies Fortuna 756,7 Mio. USD Net Liquidity aus, diese Kennzahl schließt Letters of Credit aus. Cash und kurzfristige Anlagen lagen bei 606,7 Mio. USD, das Net Cash wurde mit rund 435 Mio. USD angegeben. Damit ist die Firma solide aufgestellt.

OR Royalties: Cashflow-Katalysatoren im Portfolio

OR Royalties (WKN: A417BX) ist auf Royalties und Streams spezialisiert. Das Unternehmen betreibt die Minen seiner Partner nicht selbst und trägt deren laufende Betriebskosten nicht. Zugleich bleibt die Gesellschaft von Produktion, Genehmigungen, Betreibern, Metallpreisen und Vertragsbedingungen abhängig.

Die September-Aktualisierung des Unternehmens verbindet bereits angelaufene Projekte mit Entwicklungs- und Explorations-Assets. Bei den kurzfristigen Katalysatoren stehen "Cuiú Cuiú' und "Amulsar' im Vordergrund.

"Cuiú Cuiú': Cabral Gold meldete am 10. September 2026 den ersten Goldguss. OR Royalties hält eine 1%-NSR. Der kommerzielle Betrieb wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Die aktualisierte "PFS' nennt insgesamt etwa 113.155 Goldunzen über rund 6,2 Jahre, durchschnittlich etwa 20.000 Unzen pro Jahr und AISC von 1.210 USD je Unze.

"Amulsar': Für das armenische Gold- und Silberprojekt erhält OR zunächst einen Goldstream von 3,34% der zahlbaren Goldproduktion und einen Silberstream von 49,22%. Die kommerzielle Produktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet, erste Zahlungen könnten Ende 2027 oder im ersten Halbjahr 2028 beginnen.

"CSA': Harmony Gold zielt für das Geschäftsjahr 2027 auf 28.000 bis 30.000 Tonnen Kupfer und für 2029 auf eine "Run-Rate' von 40.000 Tonnen. OR Royalties hält laut Portfolio-Update einen 100%-Silberstream sowie aktuell einen Kupferstream von 3,0%.

"Dalgaranga': Ramelius Resources meldete für das zweite Quartal 2026 rund 115.000 Tonnen abgebaute Erzmenge mit 5,95 g/t Gold. OR Royalties hält eine 1,44%-Brutto-Royalty auf Dalgaranga, 1,08% auf regionale Claims und 1% NSR auf Melville.

Quelle: OR Royalties Asset Handbook 2026

"Bralorne': Talisker Resources meldete die erste Erzlieferung nach Taiwan. Die am 21. September 2026 veröffentlichte "PEA' stellt ab der geplanten Mühleninbetriebnahme 2031 durchschnittlich rund 110.000 Goldunzen jährlich in Aussicht. OR Royalties hält eine 1,7%-NSR.

Entwicklungs- und Explorationsprojekte mit weiteren Meilensteinen!

"Cariboo': Für das von Osisko Gold Group entwickelte Projekt wurde am 14. September 2026 die Bauentscheidung getroffen. Der erste Goldguss ist für das erste Quartal 2029, die kommerzielle Produktion für das zweite Halbjahr 2029 vorgesehen. OR Royalties hält eine 5%-NSR.

"Windfall': OR Royalties hält eine 2 bis 3%-NSR. Die erste Produktion ist für das erste Halbjahr 2029 vorgesehen.

"Hermosa' und "South Railroad': Für "Hermosa' hält OR Royalties eine 1%-"NSR' auf Zink- und Bleisulfiderze. Bei "South Railroad' besteht ein 100%-Silberstream. Beide Projekte haben wichtige Genehmigungs- und Verwaltungsmeilensteine erreicht. Übrigens ist "South Railroad' ein Goldprojekt mit Silberstream, kein reines Silberprojekt. Die erste Produktion wird für das erste Halbjahr 2028 erwartet.

"San Antonio': Axo Metals erhielt eine positive umweltrechtliche Genehmigung beziehungsweise Autorisierung. OR Royalties hält einen 7,15%-Edelmetallstream für Gold und Silber.

"White Pine North': OR Royalties hält eine 1,5%-NSR auf Kupfer und eine silberpreisabhängige Royalty, die von 12,5% bis auf 100% steigen kann. Die "PFS' von "Kinterra' sieht eine Minenlaufzeit von 26 Jahren und mehr als 45.000 Tonnen zahlbares Kupfer pro Jahr vor. Die Investitionsentscheidung wird für das zweite Halbjahr 2027 angestrebt.

"Glenburgh': Benz Mining meldete eine Kapitalerhöhung über 150 Mio. AUD und ein Bohrprogramm von 450.000 m. Die Angabe von 10,1 bis 12,0 Mio. Goldunzen ist ein Exploration Target. OR Royalties hält eine 1,08%-Brutto-Royalty.

"Woodjam': Vizsla Copper nannte in der aktuellen Darstellung 266 m mit 0,97% Cu, 0,06 g/t Au und 4,29 g/t Ag, darunter 48,5 m mit 3,32% Cu, 0,23 g/t Au und 16,59 g/t Ag. OR Royalties hält eine 2%-NSR.

Fazit: Fortuna und OR Royalties vor Meilensteinen

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) plant mit "Séguéla' und "Diamba Sud' einen Ausbau der jährlichen Produktionsrate auf mehr als 500.000 Unzen bis 2028. Die wichtigsten Nachweise sind die endgültige "Diamba'-Genehmigung, die Finanzierung und Umsetzung der Bauprogramme sowie die tatsächliche Produktionsentwicklung. Die rund 300.000 Ausgangsmenge und das Ziel müssen im finalen Bericht mit der verwendeten GEO-/Golddefinition bezeichnet werden.

OR Royalties (WKN: A417BX) verfügt mit "Cuiú Cuiú', "Amulsar' und mehreren weiteren Assets über eine Reihe möglicher Cashflow-Katalysatoren.

Die Goldsektor-Konsolidierung kann die Aufmerksamkeit auf Produzenten und Royalty-Gesellschaften mit Wachstumsperspektiven lenken.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

Fortuna Mining Corp.: Q2 2026 Results und MD&A vom 05.08.2026; "Séguéla' Expansion vom 29.07.2026; "Diamba Sud' Feasibility Study vom 29.06.2026; "Bambadji'-Akquisition vom 10.08.2026; Mining Forum Americas Webcast vom 28.09.2026 (https://americas.miningforum.com/member-webcast/4616/). OR Royalties: Portfolio Briefing vom 23.09.2026 und Asset Handbook 2026. Betreiber- und Projektquellen: Cabral Gold, United Gold, Harmony Gold, Ramelius Resources, Talisker Resources, Osisko Gold Group, Kinterra, Equinox Gold, Axo Metals, Benz Mining und Vizsla Copper. Reuters wurde für die Einordnung des Gold-Fields-Angebots herangezogen. Intro-Bildquelle: OR Royalties; Open Pit, East Gouldie, Odyssey South & western half of East Malartic, KI bearbeitet

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