Plötzliche Führungswechsel, historisch niedrige Notierungen und risikoreiche Expansionsprojekte fordern das Vertrauen der Investoren an den Kapitalmärkten heraus. Während etablierte Wachstumsmodelle trotz solider operativer Kennzahlen herbe Kursverluste erleiden, setzen Analysten auf drastische Erholungsszenarien mit erheblichem Aufwärtspotenzial. Parallel treiben rohstoffnahe Akteure ihren Wandel vom Entwickler zum Förderer voran, um von weltweiten Preisrallys zu profitieren. Dieser Marktbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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