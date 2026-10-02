von Patrick Gunti Anfang 2027 startet idealo in der Schweiz. Der deutsche Preisvergleichsdienst sieht in dem kaufkräftigen, digital versierten Markt Raum für eine Plattform mit lokalen Händlern und Angeboten aus dem Ausland. Doch die Konkurrenz ist etabliert, und auch die Produktsuche verändert sich: Immer häufiger helfen KI-Assistenten bei der Kaufentscheidung. Im Interview erklärt Fabio Plebani, wie idealo Schweizer Besonderheiten bei Preisen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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