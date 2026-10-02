New Brunswick - Ingenieure der Rutgers University haben einen intelligenten Schuh entwickelt, der den Gang seines Trägers automatisch analysiert. Das ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle des Krankheitsbildes von Menschen mit Parkinson, Rückenmarksverletzungen, traumatischen Hirnverletzungen und anderen Bewegungsstörungen. Der Prototyp analysiert Bewegungen mit einer Genauigkeit von 95,4 Prozent, zählt dabei Schritte und schätzt den Kalorienverbrauch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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