Zug - Die auf den Gesundheitssektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments hat im ersten Semester seines Geschäftsjahres 2026/27 deutlich mehr verdient. Vor allem die privaten Beteiligungen sorgten für hohe Wertzuwächse. Für die Periode von April bis September erwartet HBM auf Basis vorläufiger Zahlen einen Gewinn von rund 177 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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