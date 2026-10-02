Bern - Das Beratungsunternehmen Deloitte rechnet laut einer aktuellen Umfrage mit einem Wechsel der Krankenkasse von 600'000 bis 900'000 Versicherten. Die jährlich wiederkehrende Prämienerhöhungen hat die Bevölkerung preissensitiver gemacht, wie das Unternehmen schreibt. Mehr als die Hälfte der befragten Versicherten habe angegeben, jährlich ihre Krankenversicherung zu überprüfen, schrieb Deloitte in der am Freitag veröffentlichten Auswertung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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