Denton - Gut einen Monat vor den wichtigen Parlamentswahlen hat US-Präsident Donald Trump eine Wahlkampfoffensive gestartet und dabei zumindest in einer Hinsicht auch selbstkritische Töne geäussert. Bei einer Rede vor Mitarbeitern eines Lastwagen-Herstellers im texanischen Denton liess er erkennen, dass er sich seiner seit längerem schlechten Beliebtheitswerte bewusst zu sein scheint. Zwar pries er wie üblich seine eigene Politik in höchsten Tönen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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