Elon Musk soll gemeinsam mit Anduril-Gründer Palmer Luckey und dem früheren US-Spitzenpolitiker Newt Gingrich untersuchen, welche Technologien das amerikanische Militär künftig benötigt. Die Berufung in das "Project Meridian" bringt SpaceX zunächst keinen neuen Auftrag. Sie verdeutlicht jedoch, wie eng der Konzern inzwischen mit dem Pentagon verflochten ist: Allein 2026 sicherte sich SpaceX militärische Aufträge im Volumen von rund 8 Milliarden US$. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de