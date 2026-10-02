Netflix-Chef Ted Sarandos gibt sich ungewohnt selbstkritisch: Trotz zweistelliger Erlöszuwächse wachse der Streaming-Konzern nicht schnell genug. Tatsächlich erhöhte sich die weltweite Sehdauer im ersten Halbjahr lediglich um 2%. Gleichzeitig fließen bereits 5% des rund 20 Milliarden US$ schweren Content-Budgets in Live-Formate, obwohl diese erst 1% der Nutzung ausmachen. Für die Netflix-Aktie wird damit die Effizienz der gewaltigen Programmausgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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