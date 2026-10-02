Die Tesla-Aktie steht nach dem Rückfall auf 354,11 US$ erneut unter Druck. Das im Tageschart ausgebildete Schulter-Kopf-Schulter-Muster wurde bereits aufgelöst, während RSI und MACD kurzfristig weitere Schwäche signalisieren. Gleichzeitig hält das bullische Elliott-Wellen-Szenario an einer übergeordneten Aufwärtsbewegung fest. Entscheidet sich jetzt, ob die jüngste Erholung nur eine Zwischenrallye war? Chartanalyse zur Tesla-Aktie Das große Schulter-Kopf-Schulter-Muster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de