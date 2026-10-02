Die Accenture-Aktie schoss gestern um +16% in die Höhe auf den höchsten Stand seit sechs Monaten. Innerhalb von zwei Monaten konnte der IT-Dienstleister damit um +60% zulegen. Was steckt hinter der hervorragenden Performance von Accenture und kann sie denn noch weitergehen? Mit diesen Zahlen hat niemand gerechnet Grund für den gestrigen Kurssprung der Accenture-Aktie war die Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 25/26, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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