Seit der letzten Preiserhöhung mussten Amazon-Kunden über 20 Euro mehr im Jahr für ihr Prime-Abo zahlen. Doch der Bundesgerichtshof hat die Anpassung für unwirksam erklärt. Wer deswegen jetzt wieder den alten Preis zahlt - und wie man Geld zurückerhalten könnte. Wer schon seit mehr als vier Jahren Prime-Kunde beim Online-Händler Amazon ist, zahlt künftig erstmal weniger. Das Unternehmen mit Deutschland-Sitz in München hat einen Rechtsstreit um Preiserhöhungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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