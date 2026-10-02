The following instruments on XETRA do have their first trading 02.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.10.2026
Aktien
1 AU000000ORN1 Orion Minerals Ltd.
2 US72815G3065 PLAYSTUDIOS Inc.
3 VGG9724F1137 WISeQey Corp.
Anleihen/ETF
I1 USG4023LAXXX Golar LNG Ltd.
2 US459058MXXX International Bank for Reconstruction and Development
3 IT0005733XXX Italien, Republik
4 NO0013769XXX Omda AS
5 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
6 XS3445898XXX Paramount Skydance Corp.
7 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
8 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
9 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
10 NO0013770XXX Remagruppen BidCo 2 AB
11 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
12 XS1966986XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
13 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
15 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
16 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
17 DE000SHFMXXX Schleswig-Holstein, Land
18 IE0005C9DXXX Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF
19 IE000R0M7XXX Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF
20 IE00BGV5VXXX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
21 IE00089CFXXX Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF
22 IE000T849XXX Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
23 LU3456232XXX Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
24 LU3456232XXX Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.10.2026
Aktien
1 AU000000ORN1 Orion Minerals Ltd.
2 US72815G3065 PLAYSTUDIOS Inc.
3 VGG9724F1137 WISeQey Corp.
Anleihen/ETF
I1 USG4023LAXXX Golar LNG Ltd.
2 US459058MXXX International Bank for Reconstruction and Development
3 IT0005733XXX Italien, Republik
4 NO0013769XXX Omda AS
5 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
6 XS3445898XXX Paramount Skydance Corp.
7 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
8 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
9 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
10 NO0013770XXX Remagruppen BidCo 2 AB
11 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
12 XS1966986XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
13 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
15 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
16 USU7010QAXXX Paramount Skydance Corp.
17 DE000SHFMXXX Schleswig-Holstein, Land
18 IE0005C9DXXX Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF
19 IE000R0M7XXX Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF
20 IE00BGV5VXXX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF
21 IE00089CFXXX Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF
22 IE000T849XXX Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
23 LU3456232XXX Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
24 LU3456232XXX Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF
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