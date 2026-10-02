Neue Daten von Visa zeigen, dass fast 17 %1 des mit Stablecoins verbundenen Kartenumsatzes auf Geschäfts- und Firmenkartenprogramme entfallen, was die zunehmende Verbreitung von Stablecoins für Abrechnungen, das Cash-Management und den grenzüberschreitenden Handel unterstreicht.

Heute veröffentlichte Visa (NYSE: V) neue Daten, die die zunehmende Verbreitung von Stablecoins im Bereich der Geschäftszahlungen und bei Firmenkartenprogrammen belegen und verdeutlichen, wie Stablecoins zunehmend als Teil der Finanzinfrastruktur genutzt werden.

Diese Erkenntnisse kommen zu einer Zeit, in der Unternehmen, Finanzinstitute und Zahlungsanbieter Stablecoins zunehmend für Abrechnungen, das Cash-Management, Auszahlungen und den grenzüberschreitenden Handel nutzen.

Neue Daten von Visa zeigen:

Etwa 17 des mit Stablecoins verknüpften Kartenumsatzes im Geschäftsjahr 26 (seit Jahresbeginn) entfielen auf Geschäfts- und Firmenkartenprogramme.

Visa unterstützt derzeit mehr als 160 mit Stablecoins verknüpfte Kartenprogramme, die Aktivitäten im Bereich der Verbraucher-, Geschäfts- und Firmenkarten abdecken. Das Zahlungsvolumen in diesen Programmen ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 200 gestiegen.

Unternehmen setzen zunehmend auf Stablecoins für Abrechnungen, das Cash-Management, Auszahlungen und den grenzüberschreitenden Handel.

"Unternehmen suchen nicht um der Innovation willen nach neuen Zahlungstechnologien. Sie suchen nach vertrauenswürdigen, zuverlässigen Möglichkeiten, Geld zu transferieren", sagte Mark Nelsen, Global Head of Product, Commercial Money Movement Solutions bei Visa. "Was sich ändert, ist, dass Stablecoins zunehmend Teil der Diskussion um konkrete geschäftliche Anwendungsfälle werden von Lieferantenzahlungen über Treasury-Vorgänge bis hin zum grenzüberschreitenden Handel."

Der Wandel vom Handel zum Zahlungsverkehr

Jahrelang wurden Stablecoins mit Handelsaktivitäten auf den Märkten für digitale Vermögenswerte in Verbindung gebracht und halfen Nutzern dabei, zwischen Kryptowährungen zu wechseln und Transaktionen an Kryptobörsen durchzuführen.

Heute setzen Unternehmen Stablecoins zunehmend für Zahlungen, Treasury-Vorgänge und das Liquiditätsmanagement ein.

Eine aktuelle Branchenstudie von Allium ergab, dass Zahlungen mittlerweile der am schnellsten wachsende Anwendungsfall für Stablecoins sind, mit einem geschätzten jährlichen Zahlungsvolumen zwischen 401 Milliarden und 527 Milliarden US-Dollar. Zu den größten Kategorien bei Unternehmenszahlungen zählen Dienstleistungsgebühren (56 Milliarden US-Dollar), Gehaltsabrechnungen (43 Milliarden US-Dollar) und Zahlungen an Lieferanten (28 Milliarden US-Dollar)2. Unter den analysierten Zahlungsströmen wiesen B2B-Zahlungen den höchsten grenzüberschreitenden Anteil auf: 43 des Volumens entfielen auf grenzüberschreitende Transaktionen3

Visa beobachtet diesen Trend auch in seinem eigenen Ökosystem. Im Geschäftsjahr 26 entfielen bisher etwa 17 des mit Stablecoins verbundenen Kartenvolumens auf Geschäfts- und Firmenkartenprogramme, was das wachsende Interesse an Stablecoins für Abrechnungen, das Treasury-Management und den grenzüberschreitenden Handel widerspiegelt.

Unterstützung der nächsten Generation des Geldtransfers

Visa baut seine Stablecoin-Fähigkeiten in den Bereichen Abwicklung, Geldtransfer und Zahlungsakzeptanz weiter aus. Durch Initiativen, die von der Stablecoin-Abwicklung über die Vorfinanzierung mit Visa Direct bis hin zu Auszahlungen reichen, trägt Visa dazu bei, Stablecoin-Innovationen in reale Zahlungsströme zu integrieren.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften florieren können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften die Entwicklung aller Menschen fördern, indem sie alle Menschen in allen Bereichen einbeziehen, und betrachten den Zugang als essenziell für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen unter Visa.com.

1 VisaNet-Daten, Geschäftsjahr 26 (seit Jahresbeginn). Geschäftliche und gewerbliche Aktivitäten wurden anhand der internen Kartenprogrammklassifizierungen von Visa ermittelt. 2 Allium, State of Stablecoins and Payments, Sep 2026 Allium 3 Allium, State of Stablecoins and Payments, Sep 2026 Allium Der Anteil grenzüberschreitender Transaktionen basiert auf einer Analyse von Allium zu Zahlungsströmen, für die eine geografische Zuordnung möglich war.

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