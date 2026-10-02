Engpass im All: SpaceTech - Lithium, Kobalt & Platin werden zur Mangelware

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Raumfahrt wird zum Rohstoffthema: Lithium, Kobalt, Platin und Xenon sichern Energie und Antrieb im All - zugleich wächst das Risiko knapper und konzentrierter Lieferketten.

Ohne Lithium und Kobalt für Hochenergie-Batterien sowie Platin für Brennstoffzellen hebt keine Raumfahrtmission ab. Da Satellitenkonstellationen und Ionenantriebe auf extreme Energiedichten und hochreine Treibmittel wie Xenon angewiesen sind, verschärft die expandierende Raumfahrtindustrie den globalen Wettbewerb um ohnehin eng begrenzte Schlüsselrohstoffe drastisch.

Mit Kobaltnotierungen über 30.000 US-Dollar je Tonne, Platin bei 1.758 Dollar je Unze und einem Lithiumpreis rund 80 Prozent über Vorjahresniveau schlägt der physische Bedarf bereits spürbar an den Rohstoffmärkten durch. Für Anleger eröffnet die hochkonzentrierte Förderung dieser weltraumkritischen Metalle einen nachhaltigen fundamentalen Hebel auf spezialisierte Förderer und Verarbeiter.

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Engpass im All: Lithium, Kobalt & Platin werden zur Mangelware

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