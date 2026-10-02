Datum der Anmeldung:
29.09.2026
Aktenzeichen:
B13-65/26
Unternehmen:
Schneider Electric Industries SAS, Rueil-Malmaison (FRA); mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über Shelly Group SE, Sofia (BGR)
Produktmärkte:
Smart-Home-Automatisierungsprodukte
29.09.2026
Aktenzeichen:
B13-65/26
Unternehmen:
Schneider Electric Industries SAS, Rueil-Malmaison (FRA); mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über Shelly Group SE, Sofia (BGR)
Produktmärkte:
Smart-Home-Automatisierungsprodukte
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