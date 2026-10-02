Ladesonne bietet an seinem Ladepark am Autohof Schwarmstedt in Buchholz (Aller) einen dynamischen Ladetarif an, dessen Preis von der aktuellen Photovoltaik-Erzeugung abhängt. Der Strom stammt aus einem rund 300 Meter entfernten Solarpark mit 4,6 Megawatt Leistung. Produziert die Photovoltaik-Anlage ausreichend Strom, zahlen Fahrer von Elektrofahrzeugen 29 Cent pro Kilowattstunde. Reicht die Solarstromerzeugung nicht aus, wird zusätzlich Strom aus dem Netz bezogen. Dessen Preis orientiert sich am Spotmarkt. Werden Solar- und Netzstrom gleichzeitig genutzt, berechnet Ladesonne einen anteiligen Mischpreis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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