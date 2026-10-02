Am 24. September befasste sich der Bundestag in erster Lesung mit der EEG-Novelle und dem Netzpaket. Im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte standen bislang vor allem der neue Redispatch-Vorbehalt und der Wegfall der festen Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen. Für Gewerbe-Photovoltaik geht es dagegen um ein älteres Versprechen, das mit den aktuellen Entwürfen endgültig gebrochen wird: die mit dem Solarpaket 1 zugesagte Anhebung der Vergütung und der Ausschreibungsvolumen für große Dachanlagen. Vergütungserhöhung und mehr Volumen, aber nur auf dem Papier Mit dem Solarpaket 1 hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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