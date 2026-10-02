Bern - Die Kantone sollen künftig bis zu zwölf Sonntagsverkäufe pro Jahr bewilligen dürfen. Dieser Meinung ist der Nationalrat. Er ist damit anderer Auffassung als der Ständerat, der im Juni gegen eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten votiert hat. Mit 97 zu 95 Stimmen und mit vier Enthaltungen beschloss der Nationalrat am Freitag auf Antrag seiner Wirtschaftskommission (WAK-N), an der Möglichkeit für zusätzliche Sonntagsverkäufe festzuhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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