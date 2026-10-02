Baar - Der Zuger Privatmarktspezialist Partners Group gibt einem seiner Anlagefonds, die im Sommer von Rücknahmestopps betroffen waren, nun eine neue Struktur. Die Investoren sollen damit grössere Flexibilität für einen allfälligen Rückzug erhalten. Der Private Equity-Fonds «Global Value Sicav» werde künftig in zwei Teilportfolios unter einem Dachfonds aufgeteilt, heisst es in einer Mitteilung von Partners Group vom Freitag. Eines der Teilportfolios ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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