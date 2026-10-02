Bern - Im September wurden in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 21'948 Personenwagen neu zugelassen. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus gegenüber dem sehr schwachen Vorjahr auf 2,7 Prozent. Die Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen hat im September weiter zugelegt. Die Plug-in-Hybride (PHEV), die neben einem Verbrennungsmotor auch über einen batteriegestützten Elektroantrieb und eine Auflademöglichkeit über das Stromnetz verfügen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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