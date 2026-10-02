Würde der aktuelle Kabinettsentwurf zum EEG Gesetz, erwartet die Energy Watch Group einen Stopp bei neuen PV-Anlagen, der den Strompreis bis zu vier Cent je Kilowattstunde verteuern würde. Der Bundestag sollte sich deshalb mit den Beratungen Zeit nehmen, fordert die Organisation. Das geltende EEG könnte auch über den Jahreswechsel hinaus noch weiter Bestand haben. Die Energy Watch Group warnt vor den Folgen eines möglichen Ausbaustopps bei der Photovoltaik. Die Organisation hat anlässlich des derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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