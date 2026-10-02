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WKN: 3958 | ISIN: AT0000A14Q15 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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HYPO-BANK BURGENLAND AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HYPO-BANK BURGENLAND AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
02.10.2026 10:21 Uhr
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(1)

PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eisenstadt (pta000/02.10.2026/09:46 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                       Claus Jürgen Preininger 
   2           Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                 Bereichsleitung HYPO BANK BURGENLAND AG Privat & 
                                Geschäftskunden 
b)      Erstmeldung                     
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                       HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
b)      LEI                       529900AUL2XTLS3EM992 
   4      Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des   Anleihe 
       Instruments 
        Kennung                     AT0000A3XXXX 
b)      Art des Geschäfts                Erwerb 
c)      Preis(e)                     Volumen 
        99,75                      30.000 
d)      Aggregierter Preis                Aggregiertes Volumen 
        99,75                      30.000 
e)      Datum des Geschäfts               30.09.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
           Neusiedler Straße 33 
           7000 Eisenstadt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andrea Hämmerle 
Tel.:         02682/605-3365 
E-Mail:        andrea.haemmerle@grawe-bankengruppe.at 
Website:       www.bank-bgld.at 
ISIN(s):       AT0000A36XXX (Anleihe) AT0000A39XXX (Anleihe) AT0000A39XXX (Anleihe) AT0000A39XXX (Anleihe) 
           AT0000A3DXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790927160166 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 03:46 ET (07:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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