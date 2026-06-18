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WKN: 3958 | ISIN: AT0000A14Q15 | Ticker-Symbol:
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HYPO-BANK BURGENLAND AG Chart 1 Jahr
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HYPO-BANK BURGENLAND AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
18.06.2026 12:51 Uhr
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PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eisenstadt (pta000/18.06.2026/12:15 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                       Claus Jürgen Preininger 
   2           Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                 Bereichsleitung HYPO BANK BURGENLAND AG Privat & 
                                Geschäftskunden 
b)      Erstmeldung                     
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                       HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
b)      LEI                       529900AUL2XTLS3EM992 
   4      Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des   Anleihe 
       Instruments 
  
b)      Art des Geschäfts                Erwerb 
c)      Preis(e)                     Volumen 
        101,76                      28.000 
d)      Aggregierter Preis                Aggregiertes Volumen 
        101,76                      28.000 
e)      Datum des Geschäfts               16.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft 
           Neusiedler Straße 33 
           7000 Eisenstadt 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Andrea Hämmerle 
Tel.:         02682/605-3365 
E-Mail:        andrea.haemmerle@grawe-bankengruppe.at 
Website:       www.bank-bgld.at 
ISIN(s):       AT0000A36XXX (Anleihe) AT0000A39XXX (Anleihe) AT0000A39XXX (Anleihe) AT0000A39XXX (Anleihe) 
           AT0000A3DXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781777700046 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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