Neue Governance-Regeln zur KI-Souveränität und Regeln zur Plattform-Governance werden strategische Absichten signalisieren, aber kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen haben

Gemäß den von Forrester (Nasdaq: FORR) heute im Rahmen der Europa-Prognosen 2027, die das Unternehmen im Rahmen des von Forrester veranstalteten Technology Innovation Forum EMEA präsentierte, wird der Kontinent mit dem klaren Ziel in das Jahr 2027 starten, seine digitale Autonomie zurückzugewinnen, doch die Kluft zwischen diesem Ziel und der Kontrolle darüber wird größer werden. Mehr als die Hälfte der europäischen Unternehmen, die KI einsetzen, wird aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Souveränität ihre Abhängigkeit von US-amerikanischen Hyperscalern verringern und ihre kritischen Daten und Anwendungen auf europäische Anbieter verlagern. Allerdings mangelt es an durchgängigen souveränen Alternativen, und so werden Verbraucher, Unternehmen und politische Entscheidungsträger eine selektive digitale Autonomie anstreben müssen, was wiederum das Verbraucherverhalten, die Wahl der Cloud-Anbieter, die Mobilität, die Resilienz und die Handelsstrategie gegenüber China nachhaltig verändern wird.

Die Forrester-Prognosen bieten zukunftsorientierte Einblicke in Trends, die Führungskräften und ihren Teams dabei helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen, Unsicherheiten zu verringern und schon vor dem Eintreten von Marktveränderungen fundierte Entscheidungen zu treffen. Zu den wichtigsten Punkten der Europa-Prognosen von Forrester für 2026 gehören:

China wird Arbeitsplatzverluste im verarbeitenden Gewerbe auslösen, bevor die EU Zölle in Höhe von 25 erhebt. Die nächste Exportwelle aus China, bei der Batterien für Elektrofahrzeuge, Solarkomponenten und Fertigungsteile eine Hauptrolle spielen, wird den Druck auf die industrielle Basis Europas erhöhen, insbesondere in Ländern mit einer produktionsintensiven Wirtschaft wie Deutschland. Die politischen Entscheidungsträger in Europa werden darauf mit höheren Zöllen und Schutzmaßnahmen reagieren, jedoch erst, wenn der Wettbewerbsdruck bereits zu Arbeitsplatzverlusten und Marktstörungen geführt hat.

Die nächste Exportwelle aus China, bei der Batterien für Elektrofahrzeuge, Solarkomponenten und Fertigungsteile eine Hauptrolle spielen, wird den Druck auf die industrielle Basis Europas erhöhen, insbesondere in Ländern mit einer produktionsintensiven Wirtschaft wie Deutschland. Die politischen Entscheidungsträger in Europa werden darauf mit höheren Zöllen und Schutzmaßnahmen reagieren, jedoch erst, wenn der Wettbewerbsdruck bereits zu Arbeitsplatzverlusten und Marktstörungen geführt hat. Chinesische und amerikanische Robotaxis werden erstmals auf Europas Straßen unterwegs sein. Europa wird die erste Region sein, in der autonome Mobilitätsdienste großer chinesischer, US-amerikanischer und europäischer Anbieter Seite an Seite miteinander im Wettbewerb stehen. Die Verbraucher werden die Robotaxi-Anbieter in erster Linie nach Kriterien wie Komfort, Kosten und Servicequalität beurteilen, während politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden die geopolitischen Auswirkungen des autonomen Verkehrs ausloten.

Europa wird die erste Region sein, in der autonome Mobilitätsdienste großer chinesischer, US-amerikanischer und europäischer Anbieter Seite an Seite miteinander im Wettbewerb stehen. Die Verbraucher werden die Robotaxi-Anbieter in erster Linie nach Kriterien wie Komfort, Kosten und Servicequalität beurteilen, während politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden die geopolitischen Auswirkungen des autonomen Verkehrs ausloten. Ein Viertel der britischen Jugendlichen wird sich digital zurückhalten, um seine Identität zum Ausdruck zu bringen. Anstatt ihren Status über ständige Online-Präsenz zu messen, werden junge Verbraucher zunehmend digitale Abstinenz als Zeichen von Selbstbewusstsein, Disziplin und Selbstdarstellung nutzen. Diese Veränderung wird neue Herausforderungen und Chancen für Marken bringen, die jüngere Zielgruppen erreichen möchten.

"Europa wünscht sich mehr Kontrolle, aber nicht um den Preis erhöhter Isolation", sagte Martin Gill, Vice President und Research Director bei Forrester. "Im Jahr 2027 werden die erfolgreichen Unternehmen nicht nach Souveränität um ihrer selbst willen streben. Sie werden bewusste Entscheidungen über die Bereiche treffen, die eine stärkere Kontrolle erfordern, und gleichzeitig erkennen, wo Flexibilität einen größeren Mehrwert schafft. Das Ziel ist nicht die digitale Unabhängigkeit. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zwischen Kontrolle, Resilienz, Innovation und wirtschaftlicher Realität zu schaffen."

Ressourcen:

Entdecken Sie die Prognosen von Forrester für 2027 zu den Themen Europa, ökologische Nachhaltigkeit, Medien und Werbung sowie Cybersicherheit und Risiko [Kundenzugang erforderlich].

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Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) gehört zu den einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalwirtschaft, Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung dabei, in einer durch KI geprägten Welt souveräne Entscheidungen zu treffen und das Wachstum durch kompromisslose Ausrichtung auf die Kunden zu beschleunigen. Unser einzigartiges Modell aus Forschung und kontinuierlicher Begleitung hilft Führungskräften und ihren Teams, ihre Initiativen und Ziele schneller und zuversichtlicher zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

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