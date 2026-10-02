Mining Deal des Jahres: Analysten heben Silver Bow-Kursziel auf 15 USD an!

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Silver Bow Mining rückt mit 88-Mio.-USD-Finanzierungspaket, Offtake-Deal und eigener Verarbeitung näher an die Produktion - Roth Capital erhöht das Kursziel auf 15 USD.

Die Analysten von Roth Capital Partners haben ihr "Buy"-Rating für Silver Bow Mining (WKN A422L7 / NYSE SBMT) bekräftigt und das Kursziel deutlich von 11 auf 15 USD angehoben. Auslöser dieser optimistischen Einschätzung ist ein ihrer Ansicht nach wegweisendes, vorläufiges Offtake-Abkommen (Abnahmevertrag) mit Ocean Partners UK Limited. Dieser Deal signalisiert eine massive Reduzierung des Finanzierungsrisikos und ebnet SBMT einen kostengünstigen Weg zur baldigen Produktion.

Der Gamechanger: Das 88-Millionen-Dollar-Finanzierungspaket

Das Term Sheet mit Ocean Partners umfasst ein Gesamtvolumen von rund 88 Mio. USD für einen 10-jährigen Abnahmevertrag. Dies verleiht SBMT eine enorme finanzielle Flexibilität für den Neustart des Rainbow Block und die Wiederinbetriebnahme des Jefferson County Metallurgical Complex (JCMC):

Konzentrat-Vorauszahlungen (40 Mio. USD): Ausgezahlt in drei Tranchen (10 Mio. USD bei Abschluss der JCMC-Akquisition, 20 Mio. USD für die Instandsetzung und 10 Mio. USD nach Erstauslieferung). Ein verbindliches Darlehen über 5 Mio. USD im Vorfeld der Transaktion ist bereits zugesichert.

Befreiung von Kapitalbindungen (42,1 Mio. USD): Ocean Partners stellt Bürgschaften für Umwelt- und Rekultivierungsverpflichtungen (Reclamation Bonds). Der entscheidende Vorteil für Investoren: Dadurch werden ca. 43 Mio. USD an Barmitteln freigesetzt, die SBMT ursprünglich für die Akquisition von JCMC und der Montana Tunnels Mine (MTM) hinterlegen musste.

Zusätzliches Eigenkapital: Ocean Partners signalisiert die Bereitschaft, als Lead-Investor bei einer künftigen Eigenkapitalfinanzierung weitere 5 Mio. USD beizusteuern.

Explorationspotenzial: Hochgradige Kupferfunde wecken historische Fantasien

Auch auf der operativen Seite gibt es starke Argumente. Der Rainbow Block verfügt bereits über eine geschlussfolgerte Ressource (Inferred) von ca. 170 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgEq). Das Potenzial ist jedoch weitaus größer, da SBMT die Möglichkeit hat, die mineralisierte Streichlänge oberhalb des Grundwasserspiegels zu verdoppeln und vertikale Adererweiterungen über knapp 300 Meter (1.000 Fuß) in der Tiefe zu testen. Unterstrichen wird diese Fantasie durch herausragende Bohrergebnisse: Ein aktuelles Bohrloch (SBM26-09) durchteufte auf rund 0,82 Metern eine Mineralisierung mit stolzen 8,2% Kupferäquivalent (CuEq). Laut Roth Capital erinnert dies stark an die hochgradige, historische Kupferproduktion in Butte. Die Möglichkeit, solche polymetallischen Erze künftig in der eigenen Anlage (JCMC) zu verarbeiten, stellt sowohl für die SBMT-Aktionäre als auch für Ocean Partners einen enormen Werttreiber dar.

Katalysatoren für 2026/2027 und Fazit

Roth Capital sieht keine regulatorischen "Red Flags", die den Abschluss der Akquisitionen oder des Finanzierungsdeals gefährden könnten. Es wird erwartet, dass SBMT die untertägige Erschließung und die Bohrprogramme zügig vorantreibt. Die Ergebnisse sollen in ein Update der Mineralressourcenschätzung (MRE) fließen, welches stark genug ist, um die Minenplanung und Genehmigungsverfahren direkt - und ohne den langwierigen Umweg über eine separate Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) - zu starten.

Was bedeutet das für Investoren

Die Kombination aus dem Erwerb von JCMC und MTM sowie der starken Partnerschaft mit Ocean Partners ermöglicht es Silver Bow Mining, wertvolle Assets mit minimalem eigenem Kapitaleinsatz zu erwerben. Durch den potenziell stark verkürzten Weg zur Produktion und die klare Bestätigung durch die Industrie (Offtake-Partner) bewertet Roth Capital diese Entwicklung als potenziellen "Mining-Deal des Jahres" mit erheblichem Kurspotenzial für Aktionäre.

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