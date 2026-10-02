Ista übernimmt Homenergy und erweitert damit sein Angebot um Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und weitere Energielösungen für Wohngebäude. Angaben zum Kaufpreis machten die Unternehmen nicht. Homenergy hat nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren rund 4500 Photovoltaik- und Wärmepumpensysteme verkauft und installiert. Zum Portfolio gehören außerdem Batteriespeicher, Wallboxen, Home-Energy-Management-Systeme sowie Wartungs- und Serviceleistungen. Das 2022 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 65 Mitarbeiter an den Standorten München und Essen. Ista will mit der Übernahme sein Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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