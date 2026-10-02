Thales ist überzeugt, dass Frontier-KI-Modelle einen grundlegenden Wandel beim Tempo der Cyberabwehr erfordern: Die Grundlagen der Cybersicherheit behalten zwar ihre Gültigkeit, müssen nun jedoch in Maschinengeschwindigkeit umgesetzt werden, ohne bei wichtigen Entscheidungen jemals auf menschliches Urteilsvermögen zu verzichten.

Heute stellte Thales ein durchgängiges Rahmenwerk vor, das kritische Organisationen bei der Abwehr einer neuen Generation von Cyberbedrohungen unterstützt und Anwendungssicherheit, Erkennung und Reaktion, eine globale Cyberabwehrplattform, kontinuierliche Bewertung sowie die Resilienz kritischer Assets umfasst.

Da Angreifer in Maschinengeschwindigkeit vorgehen, sich anpassen und ihre Aktivitäten vervielfachen, reicht es nicht mehr aus, lediglich isolierte Tools aneinanderzureihen. Thales betrachtet eine KI-gestützte, automatisierte Abwehr unter menschlicher Aufsicht als wesentliche Weiterentwicklung der Cyberabwehr.

Auf dem Thales Cyber Summit in Paris (Frankreich) stellte Thales heute einen globalen Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen durch Frontier-KI-Modelle vor. Schlussfolgerungsvermögen, Autonomie sowie Skalierbarkeit dieser hochmodernen Systeme liegen weit über denen früherer Generationen und können die Erkennung von Schwachstellen, die Entwicklung von Exploits sowie die Durchführung von Cyberangriffen auf Maschinengeschwindigkeit beschleunigen. Damit vollzieht sich bei KI ein Wandel von einem Werkzeug, das Menschen unterstützt, hin zu einem autonom handelnden System, wodurch sich die Bedrohungslage für Organisationen verändert, insbesondere für diejenigen, die kritische Systeme betreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261001526535/de/

©Thales

"Frontier-KI-Modelle stellen einen neuen Wendepunkt für die Cybersicherheit dar. Die Herausforderung ist nicht nur technologischer Natur. Es geht darum, Organisationen dabei zu unterstützen, zu handeln, bevor Risiken konkret werden, die Auswirkungen zu verstehen und ihre Risikoexposition zu bewerten sowie, falls ein Angriff dennoch erfolgreich ist, Resilienz und eine schnelle Wiederherstellung sicherzustellen. Durch die Kombination fortschrittlicher Technologien mit strategischen und betrieblichen Cybersicherheitsdienstleistungen wollen wir unseren Kunden die Einblicke, das Fachwissen sowie die kontinuierliche Unterstützung bieten, die sie benötigen, um sich in dieser neuen Realität sicher zu bewegen", sagte Philippe Vallée, Executive Vice-President Cybersicherheit und Digitale Identität bei Thales.

Thales ist überzeugt, dass die Kombination aus fortschrittlicher Technologie und menschlichem Fachwissen unerlässlich ist, um neu auftretende Bedrohungen einzuordnen, die Risikoexposition zu verstehen, fundierte Entscheidungen zu treffen sowie diese in wirksame operative Maßnahmen umzusetzen. Technologie allein wird nicht ausreichen, um diesem Wandel zu begegnen, da sich die Fähigkeiten in Maschinengeschwindigkeit weiterentwickeln.

Kunden beim Übergang von reaktiven Maßnahmen zu einem kontinuierlich getesteten Resilienzmodell helfen

Dieses dienstleistungsorientierte Rahmenwerk besteht aus fünf miteinander verbundenen Bausteinen: der Absicherung der Anwendungslandschaft, KI-gestützter Erkennung und Reaktion, einer konvergenten Cyberabwehrplattform, kontinuierlichen Tests und Risikobewertungen sowie dem Schutz und der Resilienz kritischer Assets. Seine Stärke liegt nicht in einer einzelnen Komponente, sondern in deren automatisierter Vernetzung, sodass Threat Intelligence, Schwachstelleninformationen, Angaben zur Risikoexposition, Erkennungs- und Behebungsdaten sowie Wirksamkeitsnachweise kontinuierlich entlang der gesamten Kette ausgetauscht werden können.

Strategische Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern

Thales arbeitet mit führenden Technologieanbietern zusammen, um die Bewertung und Eindämmung fortschrittlicher KI-gestützter Cyberbedrohungen zu verbessern. Über einen einzigen vertrauenswürdigen Partner erhalten Kunden bevorzugten Zugang zu modernsten KI-Funktionen, die speziell für die Cybersicherheit entwickelt wurden.

Als Mitglied von Googles Fairwind-Programm wird Thales kritischen Branchen ermöglichen, von den neuesten Cyber-KI-Innovationen von Google zu profitieren, darunter Gemini 3.8 Flash Cyber und das CodeMender-Harness.

Weitere Informationen zum globalen Ansatz von Thales zur Abwehr von Angriffen mit Frontier-KI-Modellen finden Sie auf dieser Seite: Frontier AI Models Cybersecurity Cybersecurity Services Thales

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen trägt dazu bei, mehrere große Herausforderungen anzugehen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien. Thales beschäftigt mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. 2025 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 22,1 Milliarden Euro.

Aktuelle Bilder von Thales und seinen Geschäftsbereichen Defence, Aerospace sowie Cyber Digital finden Sie in der Thales Media Library. Bei konkreten Anfragen wenden Sie sich bitte an das Team für Medienarbeit.

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