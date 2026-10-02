02.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|LEI Code:
|529900TYYSRJH2VJSP60
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
107360 02.10.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|103,20
|103,60
|11:18
|103,20
|103,60
|11:15
02.10.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRABAG SE
|Donau-City-Straße 9
|1220 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.strabag.com
|LEI Code:
|529900TYYSRJH2VJSP60
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
107360 02.10.2026 CET/CEST
Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG hat am 30. September 2026 insgesamt 6.962.863 Aktien der STRABAG SE erworben. Der Erwerb erfolgte außerbörslich (OTC) im Rahmen einer Abspaltung gemäß § 21 GenSpaltG von der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Die Bank steht in enger Beziehung zu Erwin Hameseder, einem Mitglied des Aufsichtsrats der STRABAG SE.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:57
|EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026...
► Artikel lesen
|10:57
|EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026...
► Artikel lesen
|Do
|Strabag completes acquisition of Romanian railway infrastructure specialist BAWI Construction
|Mi
|STRABAG invests 3 million euros in a new asphalt plant in Romania
|Di
|Aktien Wien Schluss: ATX verliert 1,11 Prozent
| WIEN (dpa-AFX) - Wiens Börse hat am Dienstag den Handel nach den Rekorden am Vortag mit Abschlägen beendet. Auch leicht sinkende Ölpreise änderten daran nichts. Der ATX verlor 1,11 Prozent auf 6.934...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|STRABAG SE
|103,40
|+0,98 %