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Neue Haut für den Herbst: 3 unverzichtbare Pflegelösungen zu exklusiven Amazon-Sonderpreisen



02.10.2026 / 10:55 CET/CEST

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BERLIN, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- COSRX, die weltweit beliebte koreanische Hautpflegemarke, die für ihre wirksamen, auf Inhaltsstoffe ausgerichteten Lösungen bekannt ist, bietet bei den Amazon UK Prime Big Deal Days, die nur zwei Tage lang vom 6. bis 7. Oktober stattfinden, Rabatte von bis zu 56 % auf ihre beliebtesten Hautpflegeprodukte. Wenn die Temperaturen sinken und sich die Hautpflege im Herbst ändert, benötigt die Haut zusätzliche Feuchtigkeit und Schutz für ihre Hautbarriere. Um sich auf die bevorstehenden kälteren Monate vorzubereiten, präsentiert COSRX während der Prime Big Deal Days die Aktion "Autumn Skin Reset". Ganz gleich, ob Ihre Haut einen Feuchtigkeitsschub benötigt, Sie sich langfristig auf die Erhaltung der Hautgesundheit konzentrieren möchten oder zusätzliche Unterstützung für die Hautbarriere sowie täglichen Schutz suchen - entdecken Sie die drei unten aufgeführten Auswahlen, um die Pflege zu finden, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Die RESET-Behandlung: Feuchtigkeit und Ausstrahlung wiederherstellen Bis zu 60 % Rabatt | Schneckenmucin, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen Bei kälterem, trockenerem Wetter benötigt die Haut oft mehr Feuchtigkeit, weshalb der Herbst der ideale Zeitpunkt ist, um wieder mehr Wert auf Feuchtigkeit und Strahlkraft zu legen. Das legendäre Advanced Snail Mucin Duo von COSRX wurde entwickelt, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut wieder aufzufüllen und ihre natürliche Ausstrahlung in zwei einfachen Schritten zu verstärken. Die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (10,00 €, 60 % Rabatt) enthält 96 % Schneckensekretfiltrat und versorgt die Haut mit einem schwerelosen Feuchtigkeitsschub und einem glasartigen Glanz. Die Advanced Snail 92 All-in-one-Creme (10,99 €, 58 % Rabatt) versorgt die Haut anschließend mit reichhaltiger Feuchtigkeit und bindet diese, damit die Haut den ganzen Tag über sichtbar prall, glatt und strahlend bleibt. Die SKIN-LONGEVITY-Behandlung: Peptide für eine Routine für langanhaltende Hautgesundheit Bis zu 44 % Rabatt | Denken Sie über die Saison hinaus - mit Peptidpflege Abgesehen von der Bewältigung unmittelbarer saisonaler Probleme kann der Herbst auch eine Gelegenheit sein, einen längerfristigen Ansatz bei der Hautpflege zu verfolgen. Die Peptid-Behandlung von COSRX konzentriert sich auf langanhaltende Hautgesundheit und umfasst eine konsequente, gezielte Pflege, die langfristig zu strafferer, glatterer und gesund aussehender Haut beiträgt. Anlässlich der Prime Big Deal Days präsentiert COSRX peptidreiche Formeln, die darauf ausgelegt sind, die Hautfestigkeit sowohl im Rahmen der täglichen als auch der gezielten Pflege zu verbessern. Das 6 Peptide Skin Booster Serum (15,49 €, 38 % Rabatt) ist ein leichtes Booster-Produkt für den ersten Schritt Ihrer täglichen Pflegeroutine, während das Peptide Collagen Eye Patch (12,99 €, 44 % Rabatt) eine konzentrierte Pflege bietet, um die empfindliche Augenpartie zu erfrischen und zu glätten. Im Mittelpunkt dieser Auswahl steht das NEUE Blue Peptide Bakuchiol Plump Glow Serum (21,49 €, 20 % Rabatt), eine Schlüsselinnovation des Skin-Longevity-Konzepts von COSRX. Durch die Kombination von Kupferpeptiden mit Bakuchiol, einer sanfteren Alternative zu Retinol, zielt die Formel darauf ab, die Haut elastischer, straffer und jugendlich-prall erscheinen zu lassen. Zusammen bietet das Trio eine Möglichkeit, die Peptidpflege in die täglichen, gezielten und intensiveren Hautpflege-Routinen zur langanhaltenden Hautgesundheit zu integrieren. Die PROTECTION-Behandlung: Die Hautbarriere stärken und den Lichtschutzfaktor sicherstellen Bis zu 41 % Rabatt | Ihre Haut mit Ceramiden und täglichem Lichtschutzfaktor auf die kälteren Monate vorbereiten Bei dieser Pflege steht der Schutz im Vordergrund: Sie stärkt die Hautbarriere mit feuchtigkeitsspendenden Ceramiden und sorgt dafür, dass der tägliche Lichtschutz auch über den Sommer hinaus Teil der Pflegeroutine bleibt. Zusammen bilden die beiden eine einfache Schutzstrategie, die dazu beiträgt, die Haut während der gesamten Saison zu schützen. Der Ceramide Skin Barrier Moisturizer (14,80 €, 36 % Rabatt) spendet Feuchtigkeit auf Ceramide-Basis, um die Hautbarriere zu stärken und für ein angenehmes Hautgefühl bei wechselnden Wetterbedingungen zu sorgen. Für den Schutz tagsüber empfiehlt sich das Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ (10,00 €, 41 % Rabatt), das im April und Mai 2026 sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien auf Platz 1 der Amazon-Kategorie "Gesichts-Sonnenschutz" rangierte. Es bietet hohen UVA- und UVB-Schutz in einer leichten, unsichtbaren Formel. Es ist hergestellt mit (66,4 % Aloe-Blattwasser und Hamamelis) und sorgt dafür, dass der tägliche Lichtschutz auch vom Herbst bis in den Winter hinein problemlos mitgenommen werden kann. Noch eins für den PBDD-Korb: Eine PDRN Glow-Maske mit 29 % Rabatt Neben der Autumn Skin Reset Kollektion kommt ein weiterer COSRX-Favorit zum Sortiment der Prime Big Deal Days hinzu. Die PDRN Exosome Skinplaning Glaze Mask (12,08 €, 29 % Rabatt) - eine Peel-off-Maske mit PDRN und Exosomen, die für eine glatte, geschmeidige und strahlende Haut sorgt. Sie ist während der zweitägigen Aktion ebenfalls zu einem Sonderpreis erhältlich. Das gesamte Sortiment der COSRX Prime Big Deal Days ist erhältlich im offiziellen Brand Store von COSRX auf Amazon.de vom 6. bis 7. Oktober. Informationen zu COSRX

COSRX wurde 2013 gegründet und ist eine weltweit tätige Hautpflegemarke, die für ihren "Essentials-Only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. Entdecken Sie COSRX auf Amazon . COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-haut-fur-den-herbst-3-unverzichtbare-pflegelosungen-zu-exklusiven-amazon-sonderpreisen-302897051.html



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