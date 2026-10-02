Die Rheinmetall-Aktie ist auf rund 946 € gefallen und notiert damit nur noch etwa 5% über ihrem 52-Wochen-Tief von 900,20 €. Vom Rekordhoch bei 1.988 € hat sich der Kurs mehr als halbiert. Konzernchef Armin Papperger nutzt die Schwächephase zum Kauf eigener Aktien, während Bernstein weiterhin 1.900 € für möglich hält. Ist der Abverkauf inzwischen übertrieben? Rheinmetall-Aktie: Papperger investiert eine halbe Million Papperger kaufte am 29. September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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