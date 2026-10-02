Bei der Rheinmetall-Aktie wird der heutige Wochenschluss besonders spannend. In meiner Analyse von Mitte September hatte ich nach dem Rückfall an die 1.000-€-Marke einen weiteren Test von rund 946 € ausdrücklich einkalkuliert. Dieses Ziel wurde inzwischen erreicht und mit dem nochmaligen Rückfall unter 1.000 € zugleich der seit Anfang 2025 etablierte Aufwärtstrend erneut infrage gestellt. Gelingt den Käufern zum Wochenschluss allerdings ein Konter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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