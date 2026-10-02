Nike steht nach dem Auftakt in das Geschäftsjahr 2027 erneut unter Druck. Zwar übertraf der Sportartikelkonzern beim Gewinn die Erwartungen, doch der Umsatz blieb hinter den Prognosen zurück und insbesondere der Ausblick für das Gesamtjahr enttäuschte Anleger. Nachbörslich verlor die Aktie zeitweise fast neun Prozent. Umsatzrückgang trotz Gewinn über den Erwartungen Nike erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 11,21 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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