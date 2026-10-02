Nike setzt den Rotstift tief an. Der Sportartikelkonzern aus Beaverton hat angekündigt, in den kommenden Jahren 2,5 Milliarden US$ einzusparen, und das ist kein kosmetisches Sparprogramm. Stellenabbau ist ausdrücklich Teil des Plans, wie CEO Elliott Hill im Rahmen der Quartalszahlen-Präsentation gegenüber Analysten bestätigte. Zahlen, die wehtun Im abgelaufenen Quartal brach der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 11,2 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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