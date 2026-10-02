FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 140 (123) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 2000 (2050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 155 (150) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 360 (345) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2628 (2678) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS CENTRICA TO 'ANALYST FOCUS LIST' - RBC RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 640 (545) PENCE - 'OUTPERFORM'
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