Bern - Bundesrat Guy Parmelin tritt per Ende Dezember nach elf Jahren im Amt und unmittelbar nach seinem zweiten Präsidialjahr zurück. Das gab er am Freitag in Bern vor den Medien bekannt. Rücktrittsgerüchte um Parmelin gab es schon lange. Immer wieder wurde über seinen Gesundheitszustand spekuliert, sein Rücken mache ihm zu schaffen, hiess es öfters. Parmelin selbst dementierte solche Gerüchte vehement, machte klar, dass er gedenke, bis zum Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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