Bei der Dauer der Netzbetreiberprüfung für Solaranlagen von 2 bis 100 Kilowatt in Deutschland reicht die Spannweite von einem bis 363 Tage. Das zeigt eine Auswertung des Marktstammdatenregisters von GFK Solar. Zwischen der Regsitrierung einer PV-Anlage im Marktstammdatenregister bis zur abgeschlossenen Netzanschlussprüfung vergehen in Deutschland im Durchschnitt 79 Tage. Das zeigt der Netzanschluss-Monitor des Installationsunternehmen GFK Solar. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es aus dem Gesamtdatenexport ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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