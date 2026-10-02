Berlin - Im Berliner Abgeordnetenhaus werden wohl künftig weniger Abgeordnete sitzen als ursprünglich angenommen. Das berichtet der RBB unter Berufung auf die Spandauer Bezirkswahlleiterin Katrin Zickert. Bei der regulären Überprüfung des vorläufigen Wahlergebnisses in Spandau wurde demnach ein Fehler entdeckt.
Im Spandauer Wahlkreis 1 hat offenbar nicht die CDU-Kandidatin Bettina Meißner das Direktmandat gewonnen, sondern der AfD-Kandidat Tommy Tabor. Am Wahlabend sei das Ergebnis zwar korrekt ausgezählt, jedoch telefonisch falsch übermittelt worden.
Durch das geänderte Direktmandat würden sich die Ausgleichs- und Überhangmandate ändern. Das neue Abgeordnetenhaus wird laut Landeswahlleiter Stephan Bröchler nicht 158, sondern nur noch 153 Sitze haben. Fünf Abgeordnete, die bisher davon ausgingen, vertreten zu sein, sind es nun doch nicht. Welche Personen betroffen sind, wird derzeit noch berechnet.
Im Spandauer Wahlkreis 1 hat offenbar nicht die CDU-Kandidatin Bettina Meißner das Direktmandat gewonnen, sondern der AfD-Kandidat Tommy Tabor. Am Wahlabend sei das Ergebnis zwar korrekt ausgezählt, jedoch telefonisch falsch übermittelt worden.
Durch das geänderte Direktmandat würden sich die Ausgleichs- und Überhangmandate ändern. Das neue Abgeordnetenhaus wird laut Landeswahlleiter Stephan Bröchler nicht 158, sondern nur noch 153 Sitze haben. Fünf Abgeordnete, die bisher davon ausgingen, vertreten zu sein, sind es nun doch nicht. Welche Personen betroffen sind, wird derzeit noch berechnet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur