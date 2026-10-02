Zürich - Die Attraktivität des Frankens nimmt nach einer Schwächephase wieder zu. Die weltweit höheren Anleiherenditen schüren die Sorgen um die Staatsfinanzen - insbesondere in Frankreich - und setzen insbesondere den Euro unter Druck. Dieser wird derzeit zu 0,9318 gehandelt, nach 0,9334 im frühen Handel. Am Vortag musste noch klar mehr als 0,94 bezahlt werden. Der Dollar ist gleichzeitig auf unter 0,83 Franken zurückgefallen. Aktuell kostet er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab