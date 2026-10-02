Volkswagen hat im September die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr drastisch zurückgeschraubt. Die Deutsche Bank senkte zuletzt ihre Zielmarke, bleibt aber bei Kaufen. Charttechnisch ist die Aktie unter ihre letzte Unterstützung gerutscht, sodass eine Zone ins Blickfeld rückt, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Der Ausblick bröckelt, die Zielmarken folgen Seit der Prognosesenkung geht es für die Aktie fast nur in eine Richtung. Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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