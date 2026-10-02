APA ots news: OMV und Österreichische Sporthilfe starten Partnerschaft für die Zukunft des österreichischen Sports

Wien (APA-ots) - - Langfristige Partnerschaft startet ab Jänner 2027

- OMV fördert als Zukunftspartner österreichischen Spitzensport mit Fokus auf junge Talente



- Gemeinsames Engagement für nachhaltige Entwicklung, Perspektiven und sportlichen Erfolg



Wien, 02.10.2026 - Ab 1. Jänner 2027 bündeln OMV und die Österreichische Sporthilfe ihre Kräfte in einer langfristigen Partnerschaft. Im Fokus stehen die Förderung österreichischer Talente sowie die nachhaltige Stärkung des österreichischen Spitzen- und Nachwuchssports. Gemeinsam schaffen die Partner verlässliche Perspektiven und Rahmenbedingungen, die Sporthilfe-Athlet:innen auf ihrem Weg zu nationalen und internationalen Erfolgen bestmöglich unterstützen.



Im Mittelpunkt stehen österreichische Sporthilfe-Athlet:innen, insbesondere junge Talente am Beginn ihrer sportlichen Laufbahn. Gemeinsam schaffen OMV und die Österreichische Sporthilfe langfristige Perspektiven und verlässliche Rahmenbedingungen, damit Sportler:innen ihr Potenzial bestmöglich entfalten und sportliche Höchstleistungen mit ihrer persönlichen Entwicklung und Zukunftsplanung verbinden können. In den kommenden Jahren werden OMV und die Österreichische Sporthilfe ihre Zusammenarbeit kontinuierlich weiterentwickeln und ihr gemeinsames Engagement für den österreichischen Spitzen- und Nachwuchssport ausbauen. Die konkreten Fördermaßnahmen der Partnerschaft werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Die Partnerschaft steht für ein gemeinsames Engagement, das weit über klassisches Sponsoring hinausgeht. OMV und die Österreichische Sporthilfe verbindet die Überzeugung, dass Spitzenleistungen langfristige Perspektiven und kontinuierliche Entwicklung benötigen. Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Verantwortung, Innovationskraft und nachhaltiges Denken sind Werte, die sowohl den Hochleistungssport als auch OMV prägen und das Fundament dieser Zusammenarbeit bilden.

"Leistung, Teamgeist und eine zukunftsorientierte Haltung sind Werte, die sowohl den Spitzensport als auch die OMV prägen. Mit dieser Partnerschaft investieren wir in die Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner von heute und morgen. Gemeinsam mit der Österreichischen Sporthilfe wollen wir dazu beitragen, dass Athletinnen und Athleten ihr volles Potenzial entfalten und ihre sportlichen Ziele erreichen. Als ein in Österreich verwurzeltes internationales Unternehmen freuen wir uns sehr, einen aktiven Beitrag zur Förderung künftiger Talente und zur Unterstützung aufstrebender Sporttalente in Österreich und darüber hinaus zu leisten", sagt Emma Delaney, CEO von OMV Aktiengesellschaft.

"Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für den

österreichischen Sport. Gemeinsam mit OMV schaffen wir langfristige Perspektiven für Athletinnen und Athleten und stärken insbesondere junge Talente auf ihrem Weg an die Spitze. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag, damit sportliche Leistung, persönliche Entwicklung und nachhaltiger Erfolg Hand in Hand gehen können", sagt Sporthilfe- Präsidentin, Susanne Riess-Hahn.



Über OMV



Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen des täglichen Lebens neu zu erfinden. OMV ist ein integriertes Energie-, Kraftstoff - und Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Durch die Geschäftsbereiche liefert OMV Produkte und Lösungen, die das tägliche Leben und industrielle Wertschöpfungsketten unterstützen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 Milliarden und beschäftigte weltweit rund 22.300 Mitarbeiter:innen. Zu den wichtigsten strategischen Beteiligungen von OMV gehören ein Anteil von 51,2 % an OMV Petrom sowie ein Anteil von 50 % an Borouge International. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter omv.com



Über die Österreichische Sporthilfe



Die Österreichische Sporthilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation. Sie leistet durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung von SpitzensportlerInnen. Die Zuwendungen werden unbürokratisch und nicht-zweckgebunden nach Erfüllung von Leistungskriterien zuerkannt. Seinen Auftrag erfüllt der Verein ohne staatliche Förderungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch nachhaltige Partnerschaften mit der Wirtschaft,

Benefizveranstaltungen und Fundraising-Aktivitäten.



Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Dominic Köfner

Telefon: +43 (1) 40 440-0

E-Mail: media.relations@omv.com



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