Die Allianz Private Krankenversicherung hat eine neue stationäre Zusatzversicherung gestartet. Die Tarifvariante "Best" kann laut dem Versicherer ein Alleinstellungsmerkmal am Markt aufweisen: Mit ihr erhalten Versicherte vollen Privatpatientenstatus im Krankenhaus. Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) hat seit dem 01.10.2026 mit "MeinKrankenhausschutz" eine neue stationäre Zusatzversicherung im Angebot. Die Absicherung ist in den drei Tarifstufen "Smart", "Plus" und "Best" erhältlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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