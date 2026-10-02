Anzeige
Mehr »
Freitag, 02.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Welche Fritteuse fällt nächsten Monat aus? Dieses Unternehmen baut die Antwort.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
02.10.2026 12:30 Uhr
162 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 3. Quartal 2026

3. Quartal 2026 -

AKTIEN Auf und nieder - in toto seitwärts, lautet die Kurzbeschreibung der Kursentwicklungen in europäischen und amerikanischen Aktien im dritten Quartal des Jahres. Der Aufwärtstrend aus dem zweiten Quartal hielt im Lauf des Juli noch an - hieran schlossen sich dann aber an nahezu sämtlichen Aktienmärten rund um den Globus, in Anleihen in den Kernwährungen sowie auch in den Edelmetalle schwächere Kurse an. Insbesondere der September war ein Monat, in dem man seine Assets - mit der Ausnahme von Cash - nirgends wertstabil anlegen konnte.

Der wieder aufgeflammte Konflikt um die Straße von Hormus - und damit einhergehend wieder steigende Ölpreise - belasteten die Märkte. Zunehmend geht man hier - ähnlich wie in der Ukraine - von einem langfristigen Kriegsherd aus. Dies führte unmittelbar zu den Erwartungen an weiter steigende Zinsen in den USA und Europa. Ferner führt die Entwicklung im Iran und der Ukraine aber auch zu einem mittel- und langfristigen Problem: Die mit beiden Kriegen verbundenen stark steigenden Staatsausgaben führen zu steigenden Sorgen über die Staatshaushalte und die hiermit verbundenen Bonitäten. Beides - steigende Zinsen und verschlechternde Staatsbonitäten - führten bei fallenden Anleihekursen zu steigenden Renditen. US-Bonds notieren aktuell an ihren Rendite-Peaks.

Die Kirsche auf der Torte waren aufkommenden Sorgen über die Effektivität von KI, wodurch Technologie Aktien besonders litten.

Dennoch sehen wir für das vierte Quartal und auch 2027ff weiter steigende Aktienkurse. Für die Kapitalmärkte wurde der Ukraine-Krieg aus 2022 zum Alltag und die explodierten Staatsschulen - spätestens seit der Griechenland-Krise von 2010-2015 - sind auch kein Novum. Und so wird auch der - noch langfristig anhaltende - Konflikt um die Straße von Hormus und die hiermit einhergehenden dauerhaft höheren Ölpreise für die Märkte ein Teil des Alltages werden.

Lesen Sie mehr im kompletten Marktbericht 3. Quartal 2026 von Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust)

© 2026 Asset Standard
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.