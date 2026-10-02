Hamburg (ots) -- MSC und ASC küren EDEKA zum Einzelhändler des Jahres 2026- Auszeichnung für das langjährige Engagement für verantwortungsvolleren Fischfang und Fischzucht- Breites Angebot an zertifiziertem Fisch und MeeresfrüchtenDoppelter Erfolg für EDEKA: EDEKA erhält erneut den MSC Award Deutschland 2026 und erstmals den ASC Award Deutschland 2026 in der Kategorie "MSC Einzelhändler des Jahres" und "ASC Einzelhändler 2026". Die Organisationen würdigen damit das langjährige Engagement für verantwortungsvolleren Fischfang und Fischzucht sowie den Ausbau zertifizierter Fisch- und Meeresfrüchteprodukte. Verliehen wurden die Auszeichnungen gestern Abend beim ASC/MSC Blue Future Forum in Hamburg.Als einer der führenden Fischhändler Deutschlands ist sich der EDEKA-Verbund seiner Verantwortung für den Schutz der Meere bewusst. Gesunde Meeresökosysteme sind nicht nur Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sondern auch eine wichtige Grundlage für die langfristige Versorgung mit Fisch und Meeresfrüchten. Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie dem Verlust biologischer Vielfalt und der zunehmenden Belastung natürlicher Ressourcen setzt sich EDEKA seit mehr als 15 Jahren gemeinsam mit dem WWF für verantwortungsvolleren Fischfang und Fischzucht ein. Dazu gehören die schrittweise Umstellung auf zertifizierte Quellen, die Berücksichtigung der Bewertungen des WWF-Fischratgebers und der Ausschluss bedrohter Arten aus dem Sortiment. EDEKA verbindet damit ein breites Angebot mit klaren Anforderungen an die Beschaffung. Mit rund 1.000 Frischfischtheken macht EDEKA zertifizierte Fisch- und Meeresfrüchteprodukte für die Verbraucher:innen bundesweit verfügbar."Wir freuen uns sehr über diese doppelte Auszeichnung. Sie würdigt unser langjähriges Engagement für zertifizierte Produkte und anerkannte Standards in Fischerei und Aquakultur. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir kontinuierlich daran, unser Angebot weiterzuentwickeln. Als führender Lebensmitteleinzelhändler wollen wir unseren Kundinnen und Kunden eine breite Auswahl an verantwortungsvoll erzeugtem Fisch und Meeresfrüchten bieten", so Stephanie Finkbeiner, Geschäftsbereichsleitung Nachhaltigkeit/CSR der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG."Die MSC Awardgewinner zeigen, wie vielfältig und wirkungsvoll Engagement für nachhaltigen Fischfang sein kann. Mit ihrem Einsatz im MSC-Programm übernehmen sie Verantwortung und setzen wichtige Impulse. Genau solche Vorbilder brauchen wir, um gemeinsam mehr zu bewegen", so Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim Marine Stewardship Council. "Für mich zeigen die diesjährigen ASC Awards besonders schön, wie vielfältig und langfristig Engagement für zertifizierte Aquakultur sein kann. Die Gewinner leisten auf ganz unterschiedliche Weise einen wichtigen Beitrag dazu, das ASC-Programm mit Leben zu füllen und zertifizierte Produkte im Markt sichtbar zu machen. Ihr kontinuierlicher Einsatz verdient unsere Anerkennung und zeigt, wie viel erreicht werden kann, wenn sich Akteure entlang der gesamten Branche engagieren", ergänzt Dennis Wittmann, Regional Manager DACH und Central Eastern Europe beim ASC.Das MSC-Siegel (Marine Stewardship Council) kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus zertifizierter Wildfischerei, das ASC-Siegel (Aquaculture Stewardship Council) Produkte aus verantwortungsvoller Aquakultur. Beide Siegel geben Verbraucher:innen Orientierung beim Einkauf. Der EDEKA-Verbund inklusive Netto Marken-Discount bietet ein breites Sortiment mit beiden Zertifizierungen und arbeitet entlang der Lieferkette daran, Fischerei und Fischzucht weiterzuentwickeln und anerkannte Standards im Markt zu stärken.Zu den Beschaffungsanforderungen von EDEKA und Netto gehören die Bevorzugung zertifizierter Ware, die Orientierung am WWF-Fischratgeber und der Ausschluss bedrohter Arten wie Aal, Hai, Rochen und Wild-Stör. Darüber hinaus schafft der Verbund Transparenz: QR-Codes auf vielen Eigenmarkenprodukten informieren über Fanggebiet, Fangmethode oder die Herkunft aus Aquakultur. Mit Informations- und Werbeaktionen wie der von EDEKA unterstützten Kampagne "Check deinen Fisch" von MSC und ASC macht der Verbund zudem auf zertifizierten Fisch und Meeresfrüchte aufmerksam und unterstützt seine Kundschaft bei einer bewussten Auswahl.Mehr Informationen zum Engagement von EDEKA für Fisch und Meeresfrüchte:https://www.edeka.de/nachhaltigkeit/umwelt/ressourcenschutz/fischfang/EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. 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