Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt und sich damit von den Verlusten am Vortag erholt. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,81 Prozent auf 6.225,34 Punkte. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verwies auf die wieder gesunkenen Ölpreise. Ausserhalb der Eurozone stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,54 Prozent auf 13.696,71 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,26 Prozent auf 10.455,78 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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