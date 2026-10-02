Amazon will Nvidia-Chips für rund acht Milliarden US-Dollar an Investoren abgeben und gleich zurückmieten. Klingt clever, aber der Deal verrät viel über den teuren Wettlauf um künstliche Intelligenz. Amazon räumt seine Bilanz auf. Der Konzern will Nvidia-Chips im Wert von rund acht Milliarden US-Dollar an externe Investoren abgeben. Das berichtet die Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) am Freitag. Die Prozessoren sollen in eine neue Zweckgesellschaft wandern. Gespräche mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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