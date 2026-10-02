Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.145 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die rückläufigen Rohölpreise verhelfen dem Dax 40 zu einem Kursanstieg", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Damit hat der Deutsche Leitindex am Freitag vorerst das psychologische runde Kursniveau von 25.000 verteidigt."



"In diesem Zuge gehen auch die heute publizierten Inflationsdaten in der Eurozone unter. Sie steigt im September, laut vorläufiger Eurostat-Schätzung, auf 3,8 Prozent nach 3,2 Prozent im August und liegt damit über den Markterwartungen von 3,7 Prozent. Haupttreiber sind die Energiepreise, die um 18,8 Prozent zulegten, während die Kerninflation wie erwartet auf 2,5 Prozent steigt."



"Die Investoren bleiben aktuell sehr nah am Marktgeschehen und gewichten die antizipierten zukünftigen Preisentwicklungen der Energieträger über. Die Hoffnung, dass es zu wesentlich tieferen Preisniveaus bei den Rohölsorten kommen wird, treibt die europäischen Aktienmärkte am Freitag an. Hintergrund für die Rückgänge bei den Erdölsorten sind die Spekulationen darüber, dass die europäischen Staaten über das Auflösen ihrer staatlichen Diesel- und Erdölreserven nachdenken würden. Auch die US-Vorbörse zeigt sich am Freitag freundlich und deutet auf eine festere Handelseröffnung in den USA hin", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1234 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8902 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.173 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 119,43 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 99,70 US-Dollar, das waren 261 Cent oder 2,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2026 dts Nachrichtenagentur